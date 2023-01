Se picó en Gran Hermano: Marcos se plantó ante Alfa por sus críticas hacia Ariel

lunes, 23 de enero de 2023 15:14

La tensión entre Walter “Alfa” y Ariel de Gran Hermano parece no tener fin y hasta el participante más tranquilo de la casa se vio envuelto en la polémica. Marcos Ginocchio, de 23 años, discutió con el concursante de mayor edad de la casa por hablar de sus peleas con Ariel.

Mientras Marcos y Alfa se encontraban descansando en los sillones del patio junto a Agustín y Camila, el fanático de los autos aprovechó para echarle en cara al salteño distintas situaciones que ocurrieron en los juegos propuestos por Gran Hermano.

La discusión comenzó cuando Alfa hizo un buen comentario sobre su socio que también se llama Ariel y sus compañeros pensaron que se refería al integrante de la casa. “No, ese tipo no me interesa. Y te hablo en serio, nunca más me hagas eso. Aprendé cuando uno habla en serio o si me estoy riendo. A mí no me interesa tener relación con él”, dijo dirigiéndose a Marcos.

Luego, Alfa se quejó que, en su rol de líder de la semana, Marcos sentara a Ariel cerca de él en un juego que requería alzar baldes de agua. “Vos sabés que la gente que tiene mayor fuerza tiene que levantar los baldes más grandes”, explicó el salteño. “Pero yo no quiero tenerlo al lado. Ya parece un chiste porque cuando hablaste, hablaste de Ariel”, continuó discutiendo Alfa. Marcos le había respondido a Santiago Del Moro que Ariel le caía bien aunque esté discutiendo con Alfa todo el día.

Marcos ubicando a Alfa

La bronca que me da que este viejo de mierda le hablara encima negando todo #GH23 #GH22 #GH2022 #GranHermano pic.twitter.com/aHbPn4FdDE — pensamiento critico (@pensacriticogh) January 23, 2023

“Si es la verdad, ¿qué querés? ¿que mienta?”, dijo 'el primo' cada vez más molesto. “No, no es la verdad. No me peleo con nadie. No me estoy riendo, cuando hablo en serio, hablo en serio, Marcos. Quisiera ver si viene un pelotudo y te trata de degenerado si te pones a jugar al baldecito con este forro adelante. Para mí no existe, no lo quiero tener ni cerca. Está acá adentro y me lo banco porque no es mi casa. Si fuera mi casa, lo hubiera echado de una patada en el culo”, le gritó el hombre de 60 años.

Lejos de quedarse callado, Alfa continuó con su discurso mientras Agustín y Camila presenciaban la discusión sin saber dónde meterse. “Si yo estoy en el barco con mis amigos, que nos hemos hecho mil quinientas bromas, y salta un solo pelotudo a decir lo que dijo este, lo tiro. Tomátela nadando, le digo. Lo tiró del barco. Literal. No sabés cómo soy yo”, expresó.

Cansado ya del ataque de Alfa, Marcos no se achicó y le respondió con altura. “Vos sos así y yo soy así. Si a mí me preguntan algo voy a responder lo que yo quiero, porque es lo que yo sienta”, enfatizó el joven. “Pero no me involucres con él”, siguió Alfa y el salteño lo frenó: “Vos no me digas lo que yo puedo decir o no puedo decir. Si me preguntan ‘¿cómo te llevás con Ariel?’ voy a decir que por más que se pelee con Alfa, que es verdad, me cae bien. Así que yo voy a decir lo que yo quiera decir”.

“Soy sincero y voy a decir lo que yo quiero. Si te molesta, te molesta, si no querés jugar no jugués. No voy a estar mintiendo porque vos no tenés ganas de hablar de él”, finalizó Marcos dejando furioso y sin palabras a su compañero.