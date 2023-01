Amor de Familia: avance del capítulo de este lunes

lunes, 23 de enero de 2023 00:00

"Amor de Familia" logró cautivar al público argentino con su trama y el trabajo de los actores. La historia muestra a una joven que lucha contra todos los obstáculos para proteger a sus hermanos. Luego, conoció a un joven que la acompañó en su peores momentos, sin embargo esa relación le traerá problemas serios en su vida.

En los capítulos de la semana pasada Filiz fue a prisión por culpa del plan que armó Servet, el padre de su enamorado, Baris. El hombre logró ingresar a la casa de la joven y en el ámbito laboral paquetes de estupefacientes, y quedó expuesta la protagonista, por un hecho que no cometió.

Su enamorado no la dejó sola, pero lamentablemente todos los intentos que hicieron fueron en vano, ya que las autoridades la sentenciaron a pasar tiempo en prisión. Luego, de varios meses Baris encontró la prueba necesaria para que Filiz quedara libre, sin embargo al salir de la cárcel se encontró con un panorama muy distinto.

Su abuela falleció, sus hermanos se fueron a vivir a la mansión de su padre y su nueva esposa, Melek. Otro de los hechos que será una de sus mayores preocupaciones será la desaparición de Baris.

Este lunes, la amiga de prisión, Cicek, de Filiz consiguió la libertad y le pidió a la joven que le brinde un espacio en su casa, pero esto despertará los celos de Tülay.

"Mira que bien trabajamos en equipo con eso podremos poner un negocio juntas", destacará la amiga de Filiz. Sin embargo, Tülay remarcará que deberá esperar un poco para colocar el taller, ya que la protagonista tiene otras prioridades en la actualidad.

Celosa por la actitud de su nueva amistad con la mujer que salió en prisión, Tülay agregará que "¿Consideras quedarte aquí?". Luego, la nueva amiga comentará que se quedará hasta que Filiz decida sacarla.

"Desde que salí de prisión no pensé en otra cosa. Baris se fue y no sé si estará en problemas o no quiere estar conmigo. Los niños están en casa de ricos y no qué pasará cuando vuelvan a vivir acá. Entiéndeme, desde que volví tuve que lidiar con muchas cosas", explicará Filiz a su amiga.

La mujer le pidió perdón por ser tan impulsiva y la protagonista destacará que "no es tu culpa". Cicek atacará a Tülay y subrayará que está obsesionada con ella.

Filiz le explicará Tülay que la joven es una buena persona y es confiable. Sin embargo le advertirá que tenga cuidado con ella porque puede significar un problema en su vida.

Por su parte, Rahmet estará a punto de ser descubierto, ya que realmente no asiste a la universidad para estudiar sino a trabajar. Una joven se sumará a la historia para tratar de conquistarlo. Y por otro lado, Hikmet esconderá a su novia que está embarazada y prefirió quedarse cerca de él para estar protegida.