Salto peligroso: Romina rozó un accidente hot en "Gran Hermano" y la casa reaccionó

domingo, 22 de enero de 2023 13:35

La madrugada de este domingo, en "Gran Hermano" encontró a los participantes disfrutando de un juego clásico. Se trató de saltar la soga y el tradicional desafío de hacerlo entre dos o tres personas al mismo tiempo.

El fandom captó como Marcos, Agustín, Daniela, Julieta, Camila y Romina se divertían y hubo un episodio "hot". Es que tanto Julieta como Romina tenían remeras muy cortas y saltaban tapándose las lolas. En un intento, Romina tuvo que salir porque casi tiene un accidente.

Entre risas, Agustín le dice: "no puede, no puede, no puede con esa remera. Ponete algo". Y Marcos agregó: "la prima se tiene que poner una campera".

En otro momento, Romina agasajó a Marcos cocinándole uno de sus postres favoritos: tarta de manzana. "Primo, yo quiero que pruebe un poquito y después se lo guarda. Cómaselo y dígame cómo está".

El salteño le dio el visto bueno: "valió la pena la espera. Frío está mucho más rico", elogió.