"Te gusta que te tengan cag*": Maxi a Nacho y un pedido particular de "La Tora" en GH

sábado, 21 de enero de 2023 10:40

Desde su regreso a la casa de Gran Hermano tras el repechaje, Lucila "La Tora", llevó al reality un objetivo claro: reactivar su coqueteo con Nacho y lograr tener una relación con él. Desde su ingreso, lo logró y hoy viven con el competidor una divertida y candente relación.

En ese contexto, en las últimas hora se los vio muy acaramelados, compartiendo momentos en la habitación, desde donde "big" les pidió dar el consentimiento, cláusula que deben cumplir los competidores antes de tener relaciones sexuales.

Divertido con el momento de su compañero, Maxi le aseguró a Nacho algo de piensa de él. "También vos, a la Tora te vas a agarrar.. te gusta que te tengan cagando. ¿Cómo hacés para decirle que no a la Tora?", le dijo el cordobés, a lo que Nacho contestó: "Es al revés, mirá si me van a tener cagando a mi". La frase fue escuchada por la rubia, quien sonrió con el momento.

Al parecer, la conversación se refería a un pedido particular que le hizo Lucila a Nacho, en un momento de intimidad. "Te voy a pedir una sola cosa, el día que salgamos, aparte de estar unas semanas encerrados en casa abotonados, aparte de eso, si después haces lo que vos querés, salís, hacés lo que querés... me decís, así no me dejas como una gorreada adelante de toda la Argentina. Eso es lo único que te voy a decir", le dijo Lucila.

"Pero no me dejes como una gorreada delante de toda la Argentina y Uruguay", agregó La Tora. "Yo no hago esas cosas, le dijo Nacho". "Yo tampoco", replicó ella.