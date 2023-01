Alfa increpó a Ariel mientras le hablaba a las cámaras en GH y sus compañeros estallaron

sábado, 21 de enero de 2023 14:42

Un nuevo cruce entre Alfa y Ariel se vivió este sábado en la casa de Gran Hermano, cuando todos sus compañeros dormían y ellos dos ya se habían levantado y disfrutado del desayuno.

Antes de que Ariel se pusiera a hacer actividad física, como ya es de su costumbre, eligió "su ventana" en el patio de la casa y le habló a las cámaras. Sin embargo, nunca se imaginó que Alfa lo estaría escuchando y lo increparía por creer que en sus monólogos se refería a él.

Cuando ya todos estaban despiertos cerca de las 13:30, Alfa les contó a sus compañeros que Ariel habría mencionado que sus historias son aburridas y reveló la secuencia. "Lo agarré de nuevo hablando con las cámaras, diciendo de que en esta casa él veía mucha agresividad, mucho esto, mucho el otro, y me quedé ahí parado escuchando todo lo que dijo", aseguró.

Ante su relato, sus compañeros quedaron atentos ya que les interesó saber más del competidor. "Le aparecí de golpe: 'Mirá no sé cual es la agresividad que vos ves. A vos se te recibió de la mejor manera acá, yo te recibí de la mejor...', contó que le respondió. En ese momento, Agustín, Lucila "La Tora" y Romina estallaron en risas.

"Me quedé ahí, todo escuché, todo... Estaba hablándole a la cámara de la agresividad, ustedes ven, ustedes ven", siguió comentando sobre los dichos de Ariel. "¿De verdad, Alfa?", le cuestionaron los jóvenes. "Si, hablaba de mi. 'Hay tanta agresividad...' Le digo: "Mirá, acá no hay agresividad, esto es muy clarito'", le aseguró.

En ese entonces, agregó que Ariel reflotó la discusión que tuvieron semanas atrás sobre la broma que Alfa intentaba hacerle a Camila cuando estaba dormida. "'Porque yo te voy a marcar cuando yo vea algo así con una mujer vulnerable. Yo lo voy a marcar siempre y yo te voy a decir, porque no lo hiciste más'", detalló Alfa.

Antes de finalizar, les resaltó una actitud que Ariel habría tenido para resaltar cómo es como persona, pero que Alfa considera estrategia de juego.

"Y ayer lo que hizo de no comer y que coman los chicos, también es para eso. Es toda una función, si ustedes no lo ven no importa, es toda una función, para hacer ver a la gente que él no come por ustedes, que él se desvive... ¡Mentira! Vino acá y yo estaba lavando todo empapado, el vino y me dijo: '¿Quedó pizza?', y le dije: ¡No!", cerró.