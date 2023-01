El cruce menos esperado: Romina y Julieta, picantes por sus cumpleaños en GH

viernes, 20 de enero de 2023 14:25

Semanas atrás, Julieta Poggio cumplió años y lo celebró con una importante Pool Party dentro de la casa de Gran Hermano. En aquel momento, la joven modelo le pidió a "big" una celebración en la piscina y se la concedieron a cambio de lograr un desafío: hacer bailar juntos a Walter "Alfa" y Ariel.

Uno de los requisitos fue que ella no revelara el pedido de Gran Hermano y a cambio tendría su fiesta. Una vez que la joven lo logró, disfrutó como nunca de un cumpleaños que no olvidará jamás. Esta vez, Romina, pronta a cumplir años, hizo un pedido similar a Big pero al parecer no tuvo la misma suerte.

Este jueves, antes de cenar, cuando la ex diputada se disponía a servir la comida, contó que pidió tener una fiesta dentro de la casa y al igual que a Julieta, Gran Hermano también le pidió que cumpliera con un desafío que posteriormente lo iba a revelar.

Sin embargo, como ella les contó a sus compañeros de esa condición. Gran Hermano le bajó el pulgar y la morocha cruzó a Julieta. "Me dieron que era un acuerdo entre nosotros y como lo dije, se rompió. Y vos también lo dijiste, ¿o no?", lanzó Romina a Poggio.

"Yo dije 'No puedo decir nada de eso'...", le respondió Julieta prestando atención al mal humor que tenía Romina. Rápidamente, sus compañeros entraron en el tema y le resaltaron a la joven que ella también había advertido que debía cumplir con una condición.

"Vos dijiste y a vos no te lo cancelaron", agregó Romina con un tono de claro enojo. "No sé Romi, ya está", trató de cerrar Julieta, angustiada por el tema.

