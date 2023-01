Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este lunes

lunes, 2 de enero de 2023 00:00

Desconfianza, mentiras y engaños se conjugarán esta semana en Nuestro Amor Eterno. La novela turca de las siestas de Telefe, cuyo título original es Istanbullu Gelin, transitará momentos muy tensos entre sus protagonistas: Faruk y Süreyya.

En el capítulo de este lunes, Adem y Dilara hablarán de la posibilidad de tener hijos. "Hablamos de escribir nuestra propia historia, sobre comenzar a formar nuestra propia pequeña familia", lanzará él y subrayará: "el momento adecuado es el tiempo presente".

Lejos de todo esto, Süreyya y Dilara acompañarán a Senem a perseguir a Akif para entender por qué son las raras reacciones de él. Mientras lo espían, verán a Gözde llegar al bar donde él la estará esperando. El arribo de esta mujer generará una reacción en la esposa de Borán.

"A esa mujer yo la conozco. Esa mujer fue al hospital a visitar a Faruk y luego la ví en la casa. Según sé, fue por una oferta, amistad innecesaria", explicará Süreyya a lo que Senem agregará: "por supuesto es amigable porque ella es la amante de Akif. Faruk debe estar cubriéndolo. A Akif le dijo su enfermedad".

Lejos de lo que ellas piensan, Akif mantendrá una reunión con Gözde para saber realmente sus intenciones con Faruk. "No estoy aquí para traerle problemas. ¿Está bien?. Me explicaste, cumplí mi parte y me quedé en silencio. Ahora con razones lógicas espero que seas tan comprensivo como yo. ¿Por qué hablamos de lo mismo?. Estás poniendo piedras en mi camino porque me consideras una amenaza", señalará la mujer.

Luego agregará: "Akif nuestro entorno es muy cruel. Como mujer no tengo ninguna posibilidad de quedarme sola sin mi trabajo. Quiero asegurar mi lugar de alguna manera y las preocupaciones que tienes son el haz en mi manga. Lo siento pero no puedo bajar más la cabeza".

Por otro lado, Süreyya se presentará ante Faruk justo en el momento en el que él habla con Akif. En ese instante, él cortará la llamada y ella le hablará de manera contundente. "Faruk te tengo una pregunta y te la diré ahora. ¿Gözde qué hace aquí?"