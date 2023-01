El día después de la salida de Coti: la tristeza de Cone

lunes, 2 de enero de 2023 15:45

Difícil. Así es el día después para Alexis "Cone" Quiroga, tras la salida de su novia, Constanza "Coti" Romero. La correntina quedó eliminada de la casa de Gran Hermano con el 67.35% de los votos del público y de esta forma cambió la estructura de la casa.

Pero sobre todo cambió el ánimo de Cone quien se mostró notoriamente desanimado. Este lunes fue uno de los primeros que se levantó en la mañana y mientras preparaba el café no ocultó su estado de ánimo. Cabizbajo y muy pensativo, el cordobés habló poco y trató todo el tiempo de estar sólo.

Sin ganas de hablar, se sentó en el patio y a él se acercó Ariel Ansaldo para animarlo en esta etapa del juego. "Los últimos 3 o 4 días me vinculé con Coti más que nunca", le expresó Ariel tratando de generar un vínculo y luego recordó una frase que dijo la correntina incluso delante del mismo Cone. "Me dijo que se rie cuando me ve reir, que se divierte", recordó a lo que él escuchó detalladamente pero con la mirada pensativa.

Pasada la hora de la siesta, mientras todos disfrutaban de la pileta, el jugador se fue a acostar a la habitación. Esta actitud fue también tema de conversación de algunos de los hermanitos que lamentaron el momento que pasa su compañero.

El llanto desconsolado

Este lunes en la madrugada, tras la salida de Coti, Cone se mostró devastado. Con la cabeza entre las manos, lloró rodeado de sus compañeros en la habitación. “No tengo ganas de sufrir. Ya pasó bastante en mi vida”, balbuceó el cordobés sin poder contener las lágrimas.

“Si te caés, es al pedo. Ponete fuerte", lanzó Alfa tratando de alentarlo a salir adelante y luego agregó: "Entiendo el dolor que tenés, entiendo por lo que vas pasando y te comprendo, pero ponete fuerte. No te caigas”.

“Dale, levantate”, agregó Maxi pero él confesó: “no quiero, culiao, no tengo ganas... estoy destruido”.