"Sos linda como sos": los elogios que hicieron llorar a Lucila "La Tora" en Gran Hermano

jueves, 19 de enero de 2023 00:00

Sin dudas, Marcos Ginocchio es el gran protagonista de esta semana en "Gran Hermano" (Telefe). Es que el joven salteño se consagró líder de la semana y este jueves, dijo palabras emotivas a sus compañeros de lo que aprecia en ellos. Un episodio que llamó la atención tuvo que ver con lo que le expresó a Lucila "La Tora" Villar y el fandom reaccionó al no poder ver el mensaje completo.

Es que en una pausa de "Gran Hermano" edición central, se mostró que el Primo daba un sincero mensaje. Ella, con los ojos llenos de lágrimas, parecía no poder responderle de la emoción que sentía.

"Sos una persona mucho más linda de lo que querés demostrar. Siendo vos misma, siendo débil o fuerte... siendo sincera sos mucho más linda que demostrando cosas que, por ahí, no sos. Me di cuenta de eso: que sos una persona súper sensible y que querés mucho a las personas", expresaba Marcos.

Marcos diciéndole a la tora "sos una persona muy linda" #GranHermano pic.twitter.com/js6kRMeFKV — feli (@nom0leste) January 19, 2023

El fandom reaccionó en Twitter y señalaron que querían saber qué lo llevó al salteño a hablarle así a Lucila. Incluso esbozaron que ella, quizá, se sinceró primero con él sobre cómo lo ve.

chicos marcos verdaderamente es un amor de persona, no tenemos contexto pero miren las cosas tan lindas que le dice a la tora y ella está emocionadauD83DuDE2D quizás ella también le pudo decir cómo se equivocó con él, banco esto, ojalá pudiéramos verlo completo pic.twitter.com/qLBTnEuY4e — . (@glowingmaroon) January 19, 2023

Los comentarios no tardaron en llegar y el pedido unánime de ver la situación completa:

estaba a punto de llorar la tora no la culpo quién no rompería en llanto si marcos le dice sos una persona linda #GranHermano https://t.co/fdRHWmPkGp — emi (@eeemiliano) January 19, 2023

Será q la tora se disculpó con Marcos y por eso Marcos le decía q la ve diferente q es una buena y linda persona ?? nunca lo sabremos #MarcosGH #GranHermano #GH2022 — Gachy uD83EuDDF8uD83EuDD4B| AGUSTIN AL 9009 (@Gracy_primafan) January 19, 2023