Charlotte Caniggia reveló una decisión en su vida: "Es muy difícil para mi"

jueves, 19 de enero de 2023 20:47

A menos de dos semanas de haber ingresado al reality, Charlotte Caniggia abandonó El Hotel de los Famosos 2. La mediática comunicó la noticia en el living del hotel en frente de todos sus compañeros, los cuales se sorprendieron. “Los voy a abandonar, chicos. No me extrañen”, reveló.

La hermana de Alex Caniggia, quien se consagró campeón de la primera edición del programa, aseguró que los motivos de su renuncia eran las exigentes tareas que debía realizar como integrante del staff. En su corta participación, la mediática nunca fue huésped del hotel.

“Me quiero ir del hotel porque es muy difícil y hay muchas tareas. A mí me tocó estar en el staff dos veces. Es triste porque conocí gente súper linda que los llevo en mi corazón. Pero es muy difícil para mí”, explicó la modelo.

“¿Qué es lo que más te cuesta: ¿no estar en tu ámbito, la convivencia, la limpieza?”, le consultó Pampita, la conductora del ciclo junto a Leandro “el Chino” Leunis. “Es todo un poco. Hay muchas actividades durante el día, no parecía tan duro, por la tele no parece tan así, pero cuando venís acá es distinto, mucho más difícil digamos”, se sinceró Charlotte.

“Conocí a mucha gente linda, aprendí muchas cosas que no sabía hacer y aprendí a trabajar de verdad, que es lo que no me gusta mucho”, bromeó la hija de Mariana Nannis. Charlotte se convirtió en la segunda participante en abandonar el hotel, la semana pasada Abigaíl Pereira decidió retirarse al no sentirse cómoda con el trato de sus compañeros.

El resto de los participantes del hotel se lamentaron por la partida de la famosa. “Sumaba al Hotel, le daba luz, alegría… Y se la va a extrañar un montón”, comentó Rocío Marengo. “Tuve la hermosa posibilidad de conocerla y un día, que todos estábamos comiendo, Charlotte buscó comida y me dijo ‘vení acompañame a dejarle esto a un técnico que no comió’ y para mí ahí está la diferencia entre un montón de otra gente que conozco y lógicamente la voy a extrañar porque ya es una amiga”, señaló el influencer Enzo Aguilar.

Charlotte también le dedicó unas palabras a Enzo, quien se volvió su gran amigo, en el Backstage. “Lo voy a extrañar. Me parece una gran persona, tiene un corazón hermoso y quiero que brille”, expresó la mediática.