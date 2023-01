"No dudes": Julieta descolocó a Nacho, en la previa de la nominación de "Gran Hermano"

miércoles, 18 de enero de 2023 19:43

Con la espontánea hecha por Daniela Celis, en "Gran Hermano" (Telefe) cada participante piensa muy bien su nominación ya que el liderazgo de Marcos Ginocchio marca un camino.

Es que los hermanitos dan por descontado que si votan a Agustín, el "Primo" va a sacarlo de la placa. Por tanto, votarlo sería "desperdiciar" la oportunidad y la mirada se afina en las estrategias. Esta tarde, Julieta Poggio quiso tantear el panorama con Nacho Castañares; una charla que se vio en "Pluto TV: Espiando la casa".

"¿Sabés a quién vas a nominar?" dijo Disney a lo que Nacho respondió: "No, no sé. Tengo mis dudas". La joven refutó: "no lo dudes; no lo pienses. Andá por lo que decidiste". Nacho le consultó si ella ya tenía decidido qué hacer: "Sí, ya sé a quién votar. Siempre sé".

Tras ello, Julieta quiso "armar" una placa de probables nominados y descolocó a Nacho. Es que señaló que Marcos podría ir a placa. Al preguntarle nuevamente, ella reafirmó: "¿Marcos?". Fue entonces cuando le señaló que el salteño no irá a placa por ser el líder de la semana.

"¡Cierto! Aunque podría estar...", marcó Julieta. ¿Será estrategia próxima mandar al Primo a placa?