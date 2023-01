Julieta de Gran Hermano fue tendencia en redes sociales por un duro momento

miércoles, 18 de enero de 2023 00:00

En la gala de este martes en Gran Hermano, Julieta Poggio se mostró como nunca antes adentro del reality y fue tendencia en las redes sociales. La joven modelo, lejos de la alegría que habitualmente transmite, lloró y se emocionó en vivo frente a Santiago del Moro.

El conductor les preguntó a los competidores desde el piso cómo transitaban la estadía en la casa y cómo se sentían a 3 meses del comienzo del programa y fue entonces que la joven abrió su corazón y dejó salir la emoción.

"Estoy más o menos en estos días... hay días que se me hacen más fáciles de llevar y otros que se me hacen un poquito más difíciles. Espero que se me pase pronto y poder volver a estar con la sonrisa de siempre, pero me está costando", reveló frente al silencio de sus compañeros.

"Disfrutá Juli, disfrutá, yo sé que estar ahí lo soñaste toda la vida", le respondió Del Moro. En ese momento, la voz de Julieta se quebró y dejó salir algunas lágrimas.

"Obvio, pero a veces es complicado, Santi, como que capaz de haces la cabeza por algo, no sabemos nada... nada, ya se me va a pasar. Igual, estoy feliz de estar acá, feliz", dijo convencida la joven.

Tras ese momento, Poggio se convirtió en tendencia de Twitter ya que miles de personas comentaron sobre su situación. Mirá el momento: