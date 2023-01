Guillermina Valdés, a corazón abierto: "Es hermoso estar con otro"

miércoles, 18 de enero de 2023 00:00

En una nueva etapa de su vida personal y profesional, Guillermina Valdés se prepara para volver al teatro y en ese contexto, abrió su corazón y reveló cómo encara un presente lejos de su última pareja y padre de su hijo Lorenzo, Marcelo Tinelli.

Trabando mucho, la modelo y empresaria dio detalles sobre sus objetivos en el amor y cómo encara su vida ahora.

"Descubriendo cómo es después de haber estado tan tomada por un vínculo. Que también me pasa con mis hijos más grandes, que ellos ya hacen la suya. Y en el caso de Lorenzo, tiene un padrazo que es Marce, que se re ocupa y es tiempo compartido. Entonces decís: "Bueno, ¿ahora qué?" Y está bueno, porque yo aún me siento joven, con ganas, energía y sueños, y soy curiosa. Todo eso me tiene muy contenta", empezó contando como parte de una entrevista que dio para revista Gente.

"A pesar de estar en un momento personal tan bueno sin estar en pareja, ¿persisten las ganas de enamorarte? ¿Sos enamoradiza?", le preguntó el periodista a la rubia

"Ay, sí. Soy canceriana y el amor me gusta. Y siempre tengo como esa sensación de que necesito ese mensajito que diga “vamos a ver una peli y a comer”. Ese saludo de “buen día”. Ni siquiera te diría que se trata de contención: la cotidianeidad de un otro que te pregunta cómo estás, hasta como si fuera un hábito. Algo chiquito, no mucho más", sostuvo.

Y agregó: "Siempre hay un poquito del ego, que decís “me escribe”, pero es hermoso estar con otro y compartir. Yo siento que con todos los vínculos crecemos, por eso nunca me privaría de tener una relación, pero hoy no es algo en lo que esté poniendo foco. Esa es la verdad".