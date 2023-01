"De todos te cansaste de hablar": Romina explotó y rompió la relación con Alfa en GH

miércoles, 18 de enero de 2023 10:05

Ya entrada la madrugada de este miércoles, cuando los participantes de Gran Hermano se disponían a cenar después de la prueba del líder, Romina y Alfa protagonizaron una fuerte discusión en la que se terminaron sacando los trapitos al sol delante de todos sus compañeros.

Todo se dio por la comida que en la última compra semanal pudieron comprar, ya que les permitió adquirir productos que anteriormente eran difíciles de llevarlos como caramelos, chocolates y gomitas. Eso desencadenó que varios de los hermanitos escondieran productos antes de que otras personas los agarraran.

En ese contexto, Alfa recriminó que hayan escondidas de comida y Romina explotó. "¡¿Qué te pasa?! Ubicate! No me hables más, no me interesa hablar más con vos", lanzó Romina al sentirse atacada por los dichos del sexagenario. "A mi tampoco", le respondió Alfa cortante.

Sin embargo no todo quedó ahí ya que ambos revelaron que uno habló mal de otros compañeros y la discusión subió de tono. "Mirá que vos también hablas mucho de todos", retrucó Alfa, al escuchar murmurar a Romina. "A ver, decime de quién hablo. Vos te cansaste de hablar de todos, de Maxi, del primo, de todos te cansaste de hablar. Callate", le respondió la ex diputada.

