Amor de Familia: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 18 de enero de 2023 00:00

Este martes, se vivieron momentos de tensión en el nuevo capítulo de la atrapante historia "Amor de Familia". Por un lado, la situación que vive Filiz tras intentar demostrar que es inocente del hecho que la culparon su pilar principal, Baris será el encargado de ayudarle y mostrar ante el juez que es una buena mujer. Por otro, el plan que pondrá en marcha Servet para cambiar el rumbo de la novela.

"¿Qué pasará con mis hermanos cuando no este? No puedo terminar en prisión, sabes que le tengo miedo a los lugares cerrados", resaltó Filiz en conversación con Baris. El joven respondió que se quedara tranquila, y que estaba seguro que no terminaría en ese lugar. "Mientras este contigo, no dejaré que nada te pase, te lo aseguro", sostuvo el protagonista.

Posteriormente, Baris fue para hablar con Ömer para intentar convencerlo y que diga la verdad sobre quien dejó los paquetes en la casa de Filiz. "Vienes a perder tu tiempo, la policía ya me interrogó, no sé nada de lo que me hablan. Jamás haría algo que le haga mal a Zeynep. Saldré muy pronto y me llevaré a mi hija", remarcó Ömer. Y agregó que "solo diré que acá no encontrarás la respuesta, pregúntale a tu padre sobre el culpable y él te dará la respuesta. Él me pidió que despidiera a Filiz".

Rápidamente, el joven le pidió a su padre explicaciones por lo sucedido y por ello emprendió un plan con el objetivo de ayudar a su novia. Le comentó que en caso de no ayudarlo podría denunciarlo ante las autoridades por los negocios irregulares que maneja. Ante esta amenaza el hombre accede a ayudarlo, pero a cambio le pide que acepte la invitación de una cena familiar en su casa.

Baris le contó a su novia que tenía todo solucionado y que no estuviera preocupada por ello, ya que estaba controlado. Además, otra de las buenas noticias que recibió la pareja fue que Cemil le pidió el divorcio a Filiz, ya que pensaba que la causa de la joven podía dañar su reputación. Ante esto, los jóvenes se mostraron alegres y podrá disfrutar de su amor.

Avance del capítulo de este miércoles

El padre de Baris, Servet, decidió brindarle la ayuda a Filiz, sin embargo esconde un plan, con la complicidad de su empleada que podría perjudicar a los personajes principales.

"¿Ya preparaste todo?", sostuvo Servet. "Sí, por supuesto señor", contestó la empleada. El hombre destacó que no habrá motivos para estar nerviosos, pero si deberán estar cautelosos para que todo marche lo mejor posible. "No quiero que nadie sospeche nada", advirtió el padre de Baris. Y afirmó que si todo sale bien, la mujer recibirá una buena recompensa.

Por otro lado, Fikri sigue adelante con su plan para hacerle pasar los mejores días a su enamorada. El hombre no pierde las esperanzas y sueña con poder pasar el resto de su vida con la mujer.

"Quiero ser parte de tu familia para quedarme contigo, iremos a Estambul, nos casaremos así seremos familia", esa será la propuesta del hombre para poder disfrutar de la compañía de su enamorada.