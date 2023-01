Amor de Familia: avance del capítulo de este martes

martes, 17 de enero de 2023 00:00

Amor de Familia conquistó al público argentino por la trama y el trabajo de los actores. La novela turca transita momentos de tensión, y afirmaron que con el pasar de los días se sumarán nuevos personajes y sorpresas.

Este lunes, se vivieron momentos de tensión tras la acusación de la protagonista. "Estás bromeando Filiz, encontramos droga en tu cocina, me siento muy avergonzado. Dime la verdad, Baris te obliga a consumirlas", remarcó Semil. Ante esta acusación, la joven sostuvo que "me estás ofendiendo, no me conoces bien".

Posteriormente, Baris intentó acompañar a la joven en el duro momento, donde iba a estar frente al juez, para brindar su declaración sobre lo sucedido.

"La transfirieron a la corte tendrán que esperar, tranquilos es por rutina, esto es normal. Hice todo lo que pude, les expliqué lo que sucedía, pero siento que alguien les puso una trampa, tendremos que estar atento a lo que dirá el juez", resaltó la abogada Filiz. Baris le llevó tranquilidad a los hermanos de la joven. "Tu hermana es inocente, no pasará nada, todo saldrá bien".

Filiz se declaró inocente en la corte y aseguró que nunca había visto el paquete. La abogada pidió para que la tenga el juicio sin arresto.

Este martes, harán un nuevo pedido para que se investigue en detalle la causa, y pedirán a Omer que declare y cuente lo que realmente sucedió.

Una de las mujeres que sospecha sobre la inocencia de Feliz es la madre de Cemil . Sin embargo, Cemil no la defendió y agregó que "quiero creer que fue el destino. ¿Olvidas cómo me trató toda su familia? Sus hermanos nos humillaron, lo bueno o malo que hagas se regresa".

La madre del joven retrucó la apuesta y le consultó si tenía en mente cómo iba a solucionar el problema, ya que esto podía afectar su carrera profesional. Le pidió que lo pensara bien antes de actuar.