Julieta quiere abandonar la casa de Gran Hermano: los motivos

lunes, 16 de enero de 2023 17:33

Los participantes de la casa quedaron conmocionados tras la salida de Thiago con más del 50 por ciento de los votos negativos. Una de las que se mostró más afectada fue Julieta, la joven manifestó que extraña a su familia y tiene deseos de abandonar la casa.

Alfa se aceró a la joven para preguntarle que le pasaba. "No puedo contarte porque estoy llorando", destacó Julieta en conversación con Alfa. "Soy como tu papá adoptivo", resaltó Walter.

"Ya se me va a pasar", destacó la competidora. Ante, el triste momento, Walter insistió y comentó que "es algo que me pone mal". "No soy tu papá, pero tengo una hija y para es mi princesa. Vos podrías ser mi hija, si vos necesitas algo, yo te puedo entender. Son más chicos y hay cosas que no entienden. Vamos arriba, te espero con galletitas", agregó el competidor.

Otro de los motivos por los que la joven se mostró así fue porque afirmaron que habría sido ella la encargada de ensuciar una de las sillas de la casa. Romina y Alfa estuvieron atentos a la competidora, y aseguraron que no hablaran del tema para que no se sienta mal.