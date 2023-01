Züleyha, Tierra Amarga: se conoció quién era Abdi Pachá, el hombre que tanto nombró Haminne

domingo, 15 de enero de 2023 00:00

Fue una de las novelas turcas con mayor éxito no sólo en Turquía sino también en varios países del mundo, entre estos Argentina. El nombre original era Bir Zamanlar Cukurova pero en Argentina se la llamó Züleyha mientras que en España se la conoció como Tierra Amarga y en otras partes de Europa, como Erase una vez en Cukurova. La ficción se emitió por Telefe de enero del 2021 a diciembre del 2022 posicionándose siempre con muy buenas mediciones de rating gracias a su trama.

La historia giró entorno a Züleyha (Hilal Altinbilek), una joven costurera que debió enfrentar duros desafíos a lo largo de su vida, desde ver al amor de su vida en la cárcel por un crimen y casarse con un hombre al que no amaba hasta ver a ambos morir de manera trágica. Pese a todo se convirtió en la dama de Cukurova y la mujer más poderosa al final de la trama.

En la historia hubo un personaje que siempre estuvo presente desde la primera de las cuatro temporadas: Haminne. La mujer era una anciana con alzheimer, madre de Hünkar Yaman (Vahide Perçin), la dama de Cukurova en toda la primera parte de la ficción. A su vez, era la abuela de Demir Yaman (Murat Ünalmis), el segundo hombre al que amó Züleyha y con el que tuvo una hija.

En la última temporada, Haminne se destacó por tener ciertos periodos de cordura que conjugaba con su mentalidad senil. En esos tramos, la mujer traía a la memoria a un hombre al que amaba mucho: Abdi Pachá. Su sentimiento hacia él era tal que incluso lo llegó a tener vivo en sus recuerdos como si aún viviera y hasta lo confundió con Hakan Gümüsoglu (Ibrahim Çelikkol).

¿Pero quién era ese Abdi Pachá?

En el último capítulo de la ficción, Haminne reveló quién era ese hombre. Fue durante la entrevista que le hizo su nieto Adnan Yaman durante el rodaje de su trabajo cinematográfico. "Cuando era pequeña solía visitar al Sultán y fue ahí que lo ví por primera vez", comenzó recordando.

Al final confesó: "durante 2 largos años lo esperé, guardé un mechón de su cabello siempre cerca. Y esperé sus cartas. Luego regresó del ejército y se casó con la hija de un terrateniente poderoso, una mujer horrible y débil. Él se casó con ella y me rompió el corazón. Lloré como nunca. Mi corazón lo extrañó bastante. Todos sabían que lo amaba más que a nadie".

En ese momento dijo entre lágrimas: "te amaba tanto Abdi Pachá". Con estas palabras, finalmente reveló lo que durante toda la Tercera Temporada generó inquietud en todos los seguidores y que movilizó a los personajes principales.

La actriz

Haminne era interpretada por Serpil Tamur, una de las actrices con más trayectoria de Turquía. Ella nació en 1944 y actualmente tiene 78 años de edad. Tras el éxito de la ficción, habló con la prensa turca y agradeció el amor que recibe de sus seguidores.

"Fue muy amada y recibida con mucho cariño. No solo por la sociedad en general sino también por aquellos que son gerentes de hogares de ancianos que me veían en el camino y me detenían para decirme: 'los pacientes te quieren mucho'", destacó la actriz al portal Hurriyet.