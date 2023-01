Video: "me ahogo", Thiago intentó hacerle una broma a Marcos y no salió bien

domingo, 15 de enero de 2023 00:00

Este sábado, los competidores de Gran Hermano disfrutaban de una jornada agradable en el patio de la casa más famosa. Marcos y Lucila "La Tora" estaban realizando distintos desafíos en la pileta, posteriormente se sumó Thiago de sorpresa para realizarle una broma al "Primo", que no terminó bien.

"No te voy a tirar, te lo juro por Dios, que no te voy a tirar", remarcó Lucila, en conversación con Marcos ante la atenta mirada de Camila, la joven que admitió estar enamorada del participante salteño.

Posteriormente, La Tora afirmó que "no me mejes tirándome sola". En ese momento, Thiago los sorprende y con fuerza lanza a los participantes a la pileta. Ante lo sucedido, Lucila le dice a Marcos, que arroje al agua al competidor de 19 años. Con mucha energía, el "Primo" cumple el deseo de Lucila y el joven termina en el interior de la pileta.

Con un fuerte grito, pide auxilio tras lo sucedido, Marcos no duda en darle una mano, y fue en ese momento donde Thiago no dudó en pedirle que lo cargue hasta las escaleras la piscina. Entre risas, el salteño destacó que "está un poco grande el bebé". Camila y Lucila no pudieron evitar reírse ante la imagen de los jóvenes.