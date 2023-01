Video: Camila no dudó y le hizo una tentadora propuesta a Thiago si se va de "Gran Hermano"

domingo, 15 de enero de 2023 10:01

Camila Lattanzio es una de las nominadas esta semana para dejar "Gran Hermano" y compartió la cena que la producción les ofrece, en la previa de la gala del domingo, junto a Thiago Medina y Agustín "Frodo" Guardis. En el caso del joven, que trabajaba como feriante y cartonero antes de entrar a la casa del reality de Telefe, es la primera vez que va a placa.

En medio de la comida, comenzaron a hablar de los sueños de su vida y Thiago confesó que siempre quiso ser arquero. "No me llega la estatura", contó el joven y dijo que buscó, por ese motivo, otra opción. "Ahora me metí con que me gusta mucho el boxeo. Esas dos cosas (arquero y boxeo), me gustan mucho. Ser arquero es mucho más difícil porque hay gente que ataja mucho mejor que yo. Le meto todo pero hay gente que sirve para eso", dijo. Y remarcó: "me gusta mucho el boxeo... Vamos a ver qué pasa cuando salga".

En ese momento, intervino Camila: "igual, todo se puede. Si no, de fútbol... ¿te gusta DT o esas cosas?". Thiago contestó que no: "(ser) defensa me gusta mucho. Me gusta jugar de defensa o arquero". Agustín agregó que Thiago "es joven todavía y tiene que tener experiencia para eso (ser DT)".

"Eso sí que no me gusta. Si no estoy en el partido, no me gusta verlo ni nada de eso", expresó. Pero Camila fue más allá y le hizo una propuesta: "igual, pase lo que pase (con ellos en la casa), yo te puedo llevar al club de mi hermana. Flor juega con las grandes. Está entre las 6 mejores del país; literal como arquera". Thiago no desechó la opción: "lo veo". ¿Se animará?