Todos contra Marcos: el insólito hecho que disparó la polémica en "Gran Hermano"

domingo, 15 de enero de 2023 14:37

Marcos Ginocchio es uno de los participantes con más apoyo de los fans de "Gran Hermano", el reality de Telefe que se consolida como lo más visto de la TV. Mientras el programa se encamina a sus fases decisivas, los "hermanitos" buscan las debilidades para poder ganar la preferencia de quienes lo ven día a día. En eso, el salteño quedó expuesto por un acto que generó polémica.

Lo señalaron por guardarse tijeras y cremas que eran para compartir en la casa. Destacaron que varios querían usar tijera para cuestiones cotidianas y no las encontraron. En eso, el "Primo" quedó en evidencia y hasta lo tildaron de "extraño".

Uno de ellos fue Alfa: "es raro, Marcos, es raro. Un día tenía dentro del cajón de la mesa de luz tres potes de crema. Le dije: "no podés tener todos guardados. Tenés 3 de aloe vera, sacá uno para que usemos todos". (Me dijo): "¿Por qué Alfa?" Y se lo saqué".

Julieta, cuando compartían una comida, dijo: "¿sabían quién tenía guardada una tijera?" y Daniela sumó: "tres meses estuvo guardada en un cajón". Marcos se defendió: "¿qué sabía yo que iban a necesitar una tijera? Era una para la casa. Si la necesitaban, me la pedían. Nadie me pidió nada".

Alfa, fiel a su estilo, disparó: "corté una remera con cuchillo porque no tenía una tijera. Corté las mangas con un cuchillo". Agustín defendió a su "primo" y dijo: "le hubieran pedido".

Marcos se excusó: "nadie se podía cortar el pelo o cambiar de look. Nada. Yo pedí para cortarme la ceja un poco. No pude; pero por eso me la dieron a mí". Julieta expresó que "Gran Hermano" les pidió la tijera y ya no está ese elemento en la casa.