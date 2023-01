Se encontraron una sorpresa cuando limpiaban la casa de Gran Hermano

domingo, 15 de enero de 2023 19:13

Este domingo, las participantes de Gran Hermano decidieron limpiar cada uno de los rincones de la casa de Gran Hermano. En un momento dado, decidieron limpiar las sillas y se encontraron que en una de ellas había restos de excremento. Ante esto, fue La Tora la que decidió tomar el rol de investigadora y fue a preguntar a cada uno de los chicos sobre los sucedido.

Los integrantes de la casa quedaron sorprendidos por lo sucedido, ya que en varias oportunidades se negaron y dijeron que no era posible. Fue Maxi el que confirmó que era verdad, el cordobés resaltó que "no puede ser, no te lo puedo creer". Luego, la joven le consultó a Ariel si sabía algo sobre los sucedido, pero el competidor se negó a dar detalles, y destacó que él no tiene nada que ver con lo sucedido.

Daniela le pidió a Lucila que le pregunte a Thiago, pero el joven de 19 años resaltó que no tenía anda que ver. Sin embargo, Celis notó que el participante se había cambiado de pantalón, lo que dejaba ver que él era uno de los sospechosos, pero el integrante aseguró que no fue él.

Lo cierto es que el enigma quedó instaurado en la casa, ya que nadie asumió la culpa sobre lo sucedido, y son todos sospechosos.