Lejos de la televisión, Darío Barassi hizo un fuerte descargo en sus redes sociales

sábado, 14 de enero de 2023 00:00

Tras su salida de "100 argentinos dicen", Darío Barassi afronta varios proyectos laborales y aunque ya no se lo ve en el día a día en la pantalla chica, sí continúa manteniendo una fuerte relación con sus seguidores a través de sus redes sociales.

Precisamente fue en su cuenta de Instagram, donde a través de las Historias decidió hacer un descargo después de vivir una insólita situación. Según contó, se fue a pasar unos días a la playa con su familia y fue entonces que se sintió incómodo con "requerimientos" y hasta con su propia ropa.

"Me escapó unos días a la playa, acá nomás a Uruguay, estoy armando la valija y cada remera mía es un mantel... ¿Cómo carajos querés que meta 3 kilos? ¿Qué querés que haga? Cada remera mía pesa 2 kilos, cada calzón mío debe estar en 1.20 kilos...¿Qué me puedo llevar, 3 remeras y un calzoncillo? ¿Quién vive así 4 días'", comenzó diciendo en un video.

"Otra que me hincha los huevos son todas las limitaciones de los productos... si son 100 mililitros, qué se yo... a mi me gusta todo grande. Peso 193 kilos, ocupo mucho, shampoo mucho, perfume mucho. No puedo estar midiendo a ver cuántos mililitros...", agregó divertido.

El pasado 4 de enero, Darío Barassi publicó su despida a 100 Argentinos Dicen en su cuenta de Instagram. El conductor aseguró que el ciclo le provocó muchas alegrías y también le ayudó para seguir creciendo en popularidad. Vale destacar que superó los 4 millones de seguidores en la red social.

El sanjuanino escribió un emotivo mensajes y sumó fotos de distintos momentos en los que pasó durante el programa. En la primera de ellas se puede ver a todo el equipo que estuvo a cargo de la producción, y luego imágenes en las que salía él en distintos fragmentos de su conducción.

"Me cambiaste la vida. Me hiciste descubrir una nueva vocación, un nuevo oficio, un grupo humano único, un equipo distinto, una familia televisiva. Me acercaste a la gente, me diste popularidad, premios, o al menos nominaciones", comentó en el posteo.