El estremecedor relato de Cande Tinelli sobre su cirugía de glúteos: "Lo peor es..."

sábado, 14 de enero de 2023 10:40

Días atrás, una delas hijas de Marcelo Tinelli, Candelaria, se animó a revelar que decidió operarse los glúteos, después de que sus seguidores en redes sociales lo notaran en sus fotos y le preguntaran.

Dispuesta a hablar de todo, la joven amante de los tatuajes, dio detalles de cómo fue la cirugía a la que se sometió y estremeció a más de uno.

"No me molestó nada porque soy una sacada y tengo un umbral muy alto, es decir que prácticamente no siento dolor con las cosas (vacunas, tatuajes, jeringas...)", comenzó escribiendo en sus Instagram Stories.

"La operación es clave que se dé dentro del músculo para que se vea natural. Lo abren e introducen la prótesis. Lo peor de esta operación es el postoperatorio. Tenés que hacer reposo absoluto 5 días boca abajo", agregó.

"Luego sentarte de costado, dormir de costado... Ojo, no se operen con cualquiera, tiene que saber hacerlo bien", cerró la joven ante las múltiples consultas que recibió.