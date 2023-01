Romina a Daniela: "A Thiago ya no le importa más el juego de lo enamorado que está de vos"

viernes, 13 de enero de 2023 15:57

Thiago Medina es uno de los 3 nominados a abandonar la casa de Gran Hermano y eso moviliza las emociones y sentimientos de Daniela Celis. Si bien lo nominó en la última gala, trata de ocultarlo ante el resto de sus compañeros y busca dominar lo que siente por su pareja del reality.

En esa turbulencia, Romina Uhrig la encaró y ella expresó todo lo que siente y piensa de Thiago. "Acá está el fuerte rumor de que vos lo nominaste", señaló la ex diputada mientras preparaba el almuerzo este viernes al mediodía. "Si tengo una pareja acá, yo jamás haría eso", agregó.

Ante esto, Daniela se excusó y ocultó cómo conformó la placa el martes pasado. "Yo lo voté cuando volví", aseguró "Pestañera" quien luego decidió sacar a la luz, dentro de los límites que podía, todo lo que siente y pasa con Thiago.

"Si tengo que votar, lo voto", lanzó destacando que lo haría por más que sean pareja y estén "en el mejor momento". "Yo no me olvido lo que hizo... él eligió a Cone (Alexis Quiroga) antes que mi. Me soltó la mano... eso no me olvido", aseguró dejando entrever que cuando salió del reality vio cosas que no le gustó.

"Yo hice el amor y él dijo que hacía otra cosa", lamentó a lo que Romina rápidamente le pidió que no hablara de lo que vio afuera para evitar cualquier sanción.

"Si yo veo que alguien habló cosas feas de mi o dijo cosas feas, entro acá y no le doy más pelota", le aclaró Romina destacando que Daniela cuando regresó a la casa, primero ignoró a Thiago pero luego le hizo histeriqueo para finalmente volver a la relación.

"Yo no quería", confesó Daniela pero Romina le dio un consejo: "todos somos distintos... a veces gana el corazón a otra cosa y no está mal... nosotros no entendemos actitudes". Luego agregó: "a veces uno se da cuenta de lo que tiene cuando lo pierde... eso es normal, uno no se puede enojar y a mi mismo me pasó con las parejas".

Además Romina le contó cómo se comportó Thiago en su ausencia. "Él te quiere mucho y cuando te fuiste se sintió muy mal. Con él hablé un montón de cosas y nunca me dijo nada de vos... él está hasta las pelotas y ya no le importa el juego de lo enamorado que está de vos".

"Yo me llevo por el corazón pero con la primera edición me fue mal... ahora este Thiago me encanta el doble... y no veo las horas de estar juntos afuera", finalizó subrayando: "no quiero volver a ser la tonta y la huevona... la pelotuda de Argentina y Uruguay".