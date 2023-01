Amor de Familia: Melek, la mujer que se suma a la ficción y conquista fuertemente un corazón

viernes, 13 de enero de 2023 00:00

Se acerca el final de la Primera Temporada de Amor de Familia y con esto, varios personajes abandonarán la historia para siempre. La ficción turca de Telefe, cuyo título original es Bizim Hikaye, sumarán nuevas caras con historias que desestabilizarán a los personajes principales pero también generarán amor y odio.

En este tramo final, 3 personajes dirán adiós para siempre pero desembarcarán 5 figuras que se irán acoplando a la trama en los capítulos que se verán entre este viernes y la próxima semana. Una de ellas es Melek, una mujer sensible que cautivará a Fikret.

Se trata de la doctora que atenderá a la abuela Yedi en el hospital. Allí Fikri acompañará a su madre 'para atenderse y la conocerá en una situación muy particular. Cuando vea que ella se demora en dar el diagnóstico de su madre, decidirá ingresar al consultorio de ella sin previo aviso. En ese momento la encontrará llorando y eso será lo primero que le impactará.

"Ya no llore y límpiece la nariz. Solamente hágalo, no se lo quede adentro. Así es como la tristeza se va", dirá Fikri al sentirse impresionado al verla. Luego agregará: "si no fuera así, no estaría aquí y estaría arruinando la vida de los que la hicieron llorar".

El motivo de las lágrimas de Melek será mucho más fuerte de lo que él cree. Es que no se tratará de alguien que la lastimó sino de algo que tiene y que se conocerá en el capítulo que se verá este mismo viernes por Telefe.

Melek está interpretado por Feray Darici, una querida actriz turca que nació en Iskenderun, Hatay, el 21 de noviembre de 1981. Actualmente tiene 41 años de edad y una trayectoria ante las cámaras. La actriz se interesó por el teatro después de la escuela secundaria y se graduó del Departamento de Teatro de la Universidad de Ankara.

Trabajó en numerosas ficciones pero una de las que la consagró fuera de su país, Turquía, fue precisamente Bizim Hikaye que en Argentina se la conoce como Amor de Familia.