Lizy Tagliani dispuesta a adoptar: "se agranda la familia"

jueves, 12 de enero de 2023 10:21

Lizy Tagliani transita uno de sus mejores momentos en lo personal. Avanza a paso firme en sus estudios universitarios de abogacía y se encamina a cumplir un hermoso sueño: contraer matrimonio con su novio, Sebastián Nebot. La fecha elegida es el 23 de marzo y esta semana ya se encontró con el diseñador de moda que le preparará el vestido.

El martes pasado, la conductora de Telefe visitó a quien le hará el simbólico vestido y entre bromas fue captando con la cámara cada momento. "Me están tomando las medidas para el vestido de novia. Tengo 16 de contorno de cintura o sea 91", fue contando entre risas, dejando al descubierto su plena alegría en este camino que está transitando. "Con esas medidas podés hacer un edificio", le indicó ella a su diseñador.

Luego este jueves viajó a Carlos Paz para pasar unos días de descanso y compartir algunos momentos con amigos. Allí visitó la obra de Paula Chaves y Pedro Alfonso, Un plan perfecto, y luego lo compartió también en su cuenta de Instagram. Sin embargo otro detalle llamó la atención de sus seguidores.

Desde Córdoba, Lizy decidió dar otro paso en su vida y lo contó en las redes sociales: sumar un miembro más a su familia. Es que en las últimas horas reveló que está tentada por adoptar a un perrito que conquistó su corazón. A través de Instagram, mostró un mestizo que llegó a su casa y comenzó durmiendo en la vereda pero está a un paso de ingresar y sumarse a la manada de sus mascotas.

"A la mañana me dice @sebasnebot q apareció esta perrita es hermosa y dulce ya la publique y ahora me manda que ya esta del lado de adentro... jajjaja algo me dice que a la vuelta se agrandó la flia", publicó en el primer posteo con un video donde se ve que su futuro marido le da de comer y agua a la callejerita.

Luego en la madrugada publicó otro posteo con una foto, donde se ve que Sebastián le colocó también un colchoncito para que duerma más cómoda. "Algo me dice que cuando vuelva ya esta metida en la cama jajajjajaja. Es muy linda ya la quiero conocer", expresó Lizy.

Ante esto, una seguidora le advirtió que tal vez tiene dueño. "Y si tiene familia la van a encontrar porque esta en mi casa y publicada en todas las redes... pero mientras eso pasa tiene que tener un lugar no te parece?", le respondió ella.

Cada posteo sumó miles de Me Gusta y cientos de comentarios de apoyo y aliento para seguir por el camino de rescate de animales de la calle.