Agustín pidió que no voten a Thiago: "me serviría a mi juego"

jueves, 12 de enero de 2023 14:53

"Me serviría a mi juego". Este jueves, Agustín Guardis le pidió a su público que no vote a Thiago. Fue después de desayunar mientras se encontraba sólo en la habitación. Allí el joven se dirigió a sus seguidores y les pidió el apoyo para no salir de la casa de Gran Hermano pero también para que no se vaya Thiago.

"Necesito eliminar votos del otro lado para que no me voten a mi. Por eso quería que no salga Thiago. No es que esté en contra de la venganza de Dani o algo así", comenzó expresando en la transmisión que se vio este jueves en la mañana por Pluto TV. Luego agregó: "aclaré que acá no juego con nadie. Mi único amigo es Marcos. Si Dani quiere hacer su venganza, que la haga".

Mirando a la cámara, sin nadie a su alrededor y haciendo uso de una forma de comunicación que venía manteniendo desde el principio del juego, el joven planteó un escenario mirando siempre a futuro. " A mi juego me serviría que no salga Thiago porque necesito eliminar votos para que no me sigan nominando", subrayó planteando el escenario hipotético de que él siga en el reality.

Además se remontó a quién salvará Maxi como líder del grupo. "Creo que va a salvar a Nacho. Espero que me entiendan... más allá de quién salve Maxi, espero todo el apoyo para este domingo", subrayó destacando: "confiemos y sigamos con todo".

"La idea es que sigamos juntos, salve quien salve Maxi, pero esto que hice al menos lo intenté", finalizó. Tras esto, las redes sociales estallaron ante la posibilidad de que él esté tramando algo en contra de Camila.

En esta instancia del juego, están nominados Agustín, Thiago, Nacho y Camilia.