Video: Juliana reveló un secreto de la casa de Gran hermano

miércoles, 11 de enero de 2023 20:06

Juliana fue una de las participantes que tuvo la chance, gracias al voto de sus compañeros de volver a ingresar al programa, en instancia de Repechaje. Sin embargo, la competidora fue expulsada de la casa tras brindar información demás, a sus compañeros y puntualmente a su novio "Maxi".

La producción no le dejó pasar esto, y le pidió que de inmediato dejara la casa, los participantes no podían entender lo que estaba sucediendo. la joven fue criticada por no aprovechar la oportunidad.

Vale destacar que, Juliano ganó gran popularidad y brindó detalles del programa, pero expuso contenido que no debía. "Hacen el simulacro del Cabify que te llevan al programa", destacó la joven, ante esto el entrevistador quedó sorprendido: "¿No existe?".

"Es parte del show, no es tan cerca. Te llevan en una combi con tus cosas, perdón producción", sostuvo la competidora.