"Pensé en cantar desnuda", la confesión de Lali sobre su actuación de Qatar

miércoles, 11 de enero de 2023 17:25

La reconocida cantante de pop, Lali Espósito sostuvo que para ella significó un importante desafío cantar en la Final del Mundial de Qatar. Si bien, fueron muchas las críticas que recibió tras acceder a cantarlo, la joven aseguró que fue una experiencia muy linda, que marcó para siempre su trayectoria artística.

La cantante visitó el programa español "El Hormiguero" y brindó declaraciones contundentes que despertó la críticas de todos los argentinos.

“Seis de la tarde recorriendo shoppings a comprarme algo que ponerme. Soy medio enano, entonces todo me queda grande a mí, entonces iba por todas las marcas probándome vestidos y lloraba en todos los probadores", destacó la cantante.

Imagen ilustrativa

Además, remarcó que "pensé seriamente en cantar desnuda con la bandera argentina porque no tenía vestido. Al final encontré ese vestido precioso, me lo compré y me armé un look. 10 de la noche me compré el vestido”.

La artista sostuvo que sufrió varios episodios previo a cantar el himno ante un imponente marco de público. "Salí entregándome al destino, pensando en mi padre, en mis amigos con la cara pintada de Argentina, mirando la tele, y todo se redujo a algo tan simple como ‘no sé cómo lo voy a cantar, pero lo canto con el corazón, que es lo que importa en estas circunstancias’”, cerró.