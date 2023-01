Nuestro Amor Eterno: la muerte sacudirá a la ficción

miércoles, 11 de enero de 2023 00:00

Finaliza la Segunda Temporada de Nuestro Amor Eterno y con esto, la muerte sacudirá a la ficción. La novela turca de las tardes de Telefe, cuyo título original es Istanbullu Gelin, sorprenderá a los seguidores con la muerte de uno de sus personajes.

En el capítulo de este jueves, la tragedia atravesará a la ficción de la mano de un desenlace inesperado pero que será puntapié para una venganza que llevará a sus protagonistas a una instancia marcada por la desesperación y el dolor.

El personaje que dirá adiós es el de Reyhan, la madre de Adem, quien tuvo idas y vueltas en la historia y ya en una etapa había "desaparecido" de la trama. En los capítulos anteriores, la mujer intentó matar a Esma, incendiando la cabaña en la que se encontraba para conseguir así silenciarla. Sin embargo, ambas sobrevivieron pero este hecho destapó varios secretos. El primero fue que Esma y Garip fueron pareja en el pasado y el amor resurgió en el presente. Otro es el que se encuentra en las cartas que ella siempre le ocultó a Adem y que finalmente él las descubrió.

En la última semana de octubre, se pudo ver por Telefe cuando Reyhan y Faruk mantuvieron un diálogo en la casa de ella con respecto a lo que pasó en la cabaña y, con el encendedor en la mano, él le advirtió: "se que no solo intentabas dañarla a ella sino también a tí misma. No será difícil probarlo. Debes tomar una decisión. Puedes hacer lo correcto y entregarte o yo me veré en la necesidad de hacer algo por la fuerza".

Tras esto, decidió entregarse a la policía y finalmente la mujer fue detenida y luego trasladada a un centro de salud mental para poder salir del transe que le toca pasar. Precisamente allí enfrentará a su hijo en el capítulo que se verá este miércoles y que tendrá un momento clave este jueves.

En octubre pasado, estratégicamente esta figura dejó la serie por un tiempo y ahora volvió para despedirse. Sin embargo las palabras que dirá ante Adem en el capítulo que se verá este miércoles por Telefe serán clave porque marcará el rumbo de la ficción.

Cáncer fulminante

La novela se emitió en Turquía desde el 2017 al 2019 en formato de serie. Ella abandonó la trama a la mitad de la historia y luego se conoció que en el 2020 contrajo cáncer de pulmón. El 1 de noviembre de 2021 ella falleció producto de esta enfermedad.

La triste muerte de Semre Dinçer sacudió al elenco de la serie y también al mundo de los actores en Turquía. La mujer era una reconocida actriz y contaba con una basta experiencia en ese arte. De acuerdo a la prensa turca, batalló contra el cáncer de durante 2 años pero no pudo ganarle.

Tenía 56 años cuando falleció y siempre prefirió mantener en silencio su enfermedad y no hacerla pública, por eso nadie sabía lo que atravesaba.

"Fue cáncer de pulmón, lo tenía desde hace dos años", señalaron desde su entorno y agregaron: "realizaron numerosas operaciones pero no funcionó".

Actriz de trayectoria

Semra Dinçer actuó en 42 películas y series de televisión, 7 de las cuales escribió el guión. El hijo de Semra Dinçer eligió la profesión de actor como ella. Adil Can Demirel, de 25 años, actúa en el Teatro del Estado.