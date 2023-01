"No entendieron nuestro juego": habló Alexis "Conejo" tras su salida de Gran Hermano

miércoles, 11 de enero de 2023 00:00

Este lunes, Alexis "Conejo" Quiroga abandonó la casa de Gran Hermano con más del 56% de los votos y de esta forma se despidió del reality de Telefe. En el día después recordó su paso por el programa y tuvo el esperado reencuentro con su novia Constanza Romero "Coti".

Fue en "El Debate", el programa que conduce Santiago del Moro los lunes y que siempre tiene como invitado a los eliminados. Pero en esta ocasión, la emisión se desarrolló este martes por un cambio estratégico del canal y la presencia de "Cone" se vio opacada por el Desafío del Auto que se llevó toda la atención de los espectadores.

En "El Debate", Alexis destacó que la gente no entendió su juego y por eso no eligieron para seguir en la casa de Gran Hermano. El joven remarcó que sus únicos amigos en el programa fueron Maxi y Thiago, pero con el participante de 19 años no logró reponer el vínculo ya que Daniela fue la encargada de separarlos.

Sin embargo, el competidor fue criticado tras afirmar que "esa mujer no es para él". Vale destacar que la competidora ingresó nuevamente en instancia de repechaje.

Sobre los motivos que considera que lo dejaron fuera de la casa, sostuvo que "por un apuro, por un momento de Espontánea, jugamos muy rápido y no salió bien. Venía todo tan prolijo, todos los participantes que decíamos se iban".

Además, afirmaron que están en una etapa del juego que con ciertas herramientas no está valorado y por eso el público los eliminó. "Tal vez se vio así, no lo sentimos así", destacó. Y agregó que "era un juego, no creo que una persona piense eso de tratar de tonta a un compañera".

No tomamos la magnitud de charla, porque en muchas ocasiones uno se olvida de donde está. No tomamos la magnitud que nos están grabando las 24 horas".

Sobre su relación con Thiago, sostuvo que le dolió su comportamiento. "No sentí una traición cuando salvó a Nacho, uno de los métodos míos era sacar a Daniela de la casa", comentó. Y destacó que Coti fue su gran aliada y que tal vez, lo que le jugó en contra fue lo acelerado que fueron con el plan de querer derivar a sus compañeros.

Los integrantes del debate remarcaron que su desempeño como jugador fue muy bueno, pero le jugó en contra en primer lugar la salida de Coti, y por otro el hecho de no haber salvado a Daniela, para ganarse el apoyo del público de Thiago.