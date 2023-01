Historias paranormales: los participantes de Gran Hermano contaron sus experiencias

miércoles, 11 de enero de 2023 19:17

Este miércoles, los competidores de la casa de Gran Hermano compartieron sus experiencias paranormales, y sorprendieron a todos los espectadores.

El primero en contar su experiencia fue Maxi, quien se animó a relatar que su hermana jugó al juego de la copa, y eso le complicó por varios años su estadía en su casa. "Estamos haciendo previa en la habitación y estábamos tomando algo, en ese momento visualizamos una sombra que pasó por la cocina. Agarramos el auto y nos fuimos a bailar, tomé mucho y manejó un amigo. Cuando llegó a la puerta de mi casa, me dijeron que bajara para dormir", sostuvo el competidor. Y agregó que no quería, porque recordaba lo que había sucedido. "Me quisieron bajar, me arrastraron por el piso, pero el cagaz... que me pegué no lo puedo explicar", remarcó.

Posteriormente, Daniela comentó que "tuve una parálisis de sueño, escuchaba todo lo que pasaba. En una esquina miré y había todo una sombra negra, que me miraba". Y agregó que fue una sensación horrible.

Alfa fue el último en comentar uno de los episodios que le tocó vivir. "Cuando murió mi mejor amigo, en el momento que el avión se estaba viniendo abajo. Me agarró un ataque de angustia, sentí un llamado, me puse a llorar, no sabía los motivos", agregó.

Más tarde, comentó que después de la muerte de su amigo comenzó a recibir mensajes de él. "Pude ver por primera vez al diablo a los 6 años. Estuve punto a morirme 7 veces, siempre el rostro que veo es el mismo, flaco, alto pelo blanco, saco negro largo, ojos claros. La primera vez que lo observé fue en la puerta de mi casa con 6 años, salí corriendo y me atropelló un auto estuve en terapia intensiva", contó. Y agregó que no le desea ese momento a nadie.