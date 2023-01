"Hace 3 meses que no me mandan a placa": Thiago afirmó su deseo de estar nominado

miércoles, 11 de enero de 2023 00:06

Todos los competidos que quedaron en la casa de Gran Hermano pasaron la experiencia de estar en placa, sin embargo hay uno de los integrantes que no tuvo la oportunidad de estar en placa y se trata de Thiago Medina, el joven de 19 años.

Muchos de los que salieron de la casa, afirmaron que creían que Thiago era fuerte al momento de quedar en placa. Destacaron que consideran que creen que tiene asegurado el apoyo del público. Además, el joven viene pidiendo hace varios días que sus compañeros lo manden a placa.

En conversación con La Tora, el integrante manifestó que "hace 3 meses que no me nominan, ni me mandan a placa". Vale destacar que el competidor reiteró en varias oportunidades que espera ansioso estar en una "placa picante" como él mismo la denomina.

Además, resaltó que le gustaría que Alfa y Romina integren esa placa, pero no sabe que cuentan con un fuerte apoyo de los seguidores.

Quedará saber que sucede este miércoles en la gala de nominación y si podrá cumplir su deseo de estar nominado. En caso de estar en placa, podrá saber si cuenta o no con el apoyo del público.