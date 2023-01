Amor de Familia: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 11 de enero de 2023 00:00

Llegó el momento en el que Ömer y su gente mostrarán realmente quiénes son en Amor de Familia, la ficción turca de las tardes de Telefe. La novela, cuyo título es Bizim Hikaye, transita un camino clave en el que se descubrirá el perfil oculto de los villanos. ¿Cuál será el desencadenante?: los diamantes.

En el capítulo de este miércoles, Fikri se sentirá feliz por haber encontrado el box que alquiló Sükran para esconder los diamantes robados. El hombre logrará abrir el portón del box y se encontrará con una sorpresa adentro del mismo.

Sus pasos serán seguidos de cerca por la gente de Ömer que recibirán órdenes contundentes de él. "Quiero que lo sigas y que no te enoje ahora que estamos tan cercas. No nos diría si hay alguna clave o algo parecido. Espera que consiga los diamantes y en cuanto los tengas, se los quitas", señalará el padre de Zeynep y luego agregará: "quiero que me traigas esas malditas piedras y si es necesario mata a Fikri y que me traigas los diamantes lo antes posible".

Paralelamente la policía iniciará un operativo tras el dato de que hay en el vecindario una red de tráfico de diamantes y buscarán saber quién es la cabeza y cómo trabajan para poder detenerlos. "Nuestro objetivo es encontrar a unos traficantes de diamantes. No sabemos quién está al mando. Nos ha evadido por años", lanzará el comisario al grupo de policías entre los que estará Cemil.

Luego el comisario apuntará: "Sólo sabemos que lo llaman hermano. Él es nuestro objetivo principal. Sean cautelosos, mantengan los ojos abiertos y detengan a este sujeto".

Tras esto, un compañero de Cemil se verá inquietado por la posibilidad de que esa persona al que se refiere el comisario sea precisamente Ömer. "¿Qué tal él es el hombre que nos dijo Baris?, tal vez sepa algo. Sólo acusa a ciegas. No es del todo confiable", excusará el ex de Filiz.

Finalmente la policía verá un movimiento extraño en el puerto entre uno de los hombres de Ömer y una mujer. Allí irán los efectivos ante las sospechas de que sean los traficantes y les pedirán las identificaciones. Sin embargo el hombre logrará escapar no sin antes pegarle un tiro a Cemil.

La mayor sorpresa llegará ante Filiz de la mano de Ömer. Es que a punta de pistola, él la amenazará de muerte si no le entrega los diamantes.