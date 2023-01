Nuestro Amor Eterno: termina la Segunda Temporada y 2 queridos personajes abandonan la ficción

martes, 10 de enero de 2023 00:00

Comenzó la cuenta regresiva para el final de la Segunda Temporada de Nuestro Amor Eterno y con esto 2 personajes dirán adiós, uno de ellos muy querido. La ficción turca de las siestas de Telefe, cuyo título original es Istanbullu Gelin transita momentos en los que el amor es el motor de las historias, no sólo entre parejas sino también de padres a hijos y visceversa.

En el capítulo de este lunes, Burcu decidió abandonar a Osman en plena boda después de que se enteró de que él huyó previamente porque no estaba seguro del paso que iba a dar. La hija de Galip escapó y se refugió en un hotel para evitar las preguntas pero también los reproches por parte de su entorno. Paralelamente, Esma reprochó al padre de la joven lo que ella hizo sin reconocer lo hecho por su propio hijo.

A partir de este martes la trama comenzará a girar para que algunos personajes se despidan de la historia. La ficción actualmente transita el capítulo original número 52, que por Telefe se ve fragmentado y empezó a verse como el 177. Precisamente el 52 es el episodio en el que se produce la salida de 2 figuras que tenían un rol importante en la vida de otros 2 personas.

Para no spoilear, los nombres se mantendrán en reserva pero se producirá la salida de ambos este miércoles. Las figuras que dirán adiós son mujeres de diferentes edades y pesos en la historia que por su protagonismo movilizará, sin dudas, al fandom como ya ocurrió en su país de origen, Turquía.

Pero estas 2 salidas no serán las únicas que se den en la Segunda Temporada. También dirán adiós otros personajes de menor peso en la historia pero que su presencia marcaba un ritmo en la ficción. Sin embargo toda salida implica un cambio y varias entradas de nuevas figuras que desembarcarán a partir del capítulo 54 que es el inicio de la Tercera Temporada.

En el capítulo que se verá este martes, Burcu irá a ver a Osman para aclarar lo ocurrido. En esta ocasión, la joven le dejará en claro sus sentimientos y también él aceptará qué le pasa por su corazón.

"Cambié tu vida en un instante, perdón", serán las primeras palabras que le dirá ella para luego agregar: "ayer hasta el último momento pensé que podía apartar la mirada otra vez, pero no pude. Lamento mucho haberte dejado así pero tenía que hacerlo. Perdón".

A esto, él aceptará que parte de esa decisión es por su culpa. "Se que te diste cuenta que me escapé antes de la boda, pero no soy el tipo de persona que puede adaptarse rápido a cambios tan radicales. Estaba tan cerca a ese cambio de mi vida, la prisa. Estaba abanicado y escapé. Me calmé y entendí que hacía justo lo que quería y regresé corriendo. Confié en mi", señalará Osman.

"Te asustas y en el fondo sabes que no estás enamorado de mi y no puedes aceptarlo", le dirá ella generando un fuerte quiebre.