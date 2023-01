Amor de Familia: avance del capítulo de este martes

martes, 10 de enero de 2023 00:00

Una sorpresa y los sentimientos a flor de piel se vivirá en Amor de Familia, la ficción turca de las tardes de Telefe. La novela, cuyo título original es Bizim Hikaye, sacudirá a algunos personajes que se encontrarán con situaciones inesperadas.

En el capítulo de este martes, Filiz recibirá una propuesta de Ömer que nunca imaginó. "Tu vas a encargarte de este lugar y yo simplemente seré el jefe. Creo que lo mereces", señalará el padre de Zeynep.

Luego agregará: "No deberíamos cerrar el negocio. Tenemos mucha clientela, ganamos buen dinero o ¿me equivoco?".

Ante esto, la joven se sentirá muy feliz y reconocerá que no quería salir a buscar otro trabajo. "No puedo pensar en alguien mejor que tú. Falta un poco de papeleo pero lo podemos hacer después", señalará.

Por otro lado, Baris hablará con Tufan y le contará que había prometido que no volvería referirse a Ömer pero hay algo en él que no le cierra. "Le prometí que no volvería a hablar de él pero algo oculta. No por nada los 2 estamos pensando en lo mismo. Ese hombre sólo trae problemas", señalará.

Luego agregará: "¿dónde están sus hermanos?, ni siquiera sabemos sus nombres". Es por eso que Tufan le aclarará: "debemos buscar sus hermanos y encontrarlos. Preguntarles qué clase de hombre es Ömer, qué cosas buenas y malas no0s pueden decir de él".