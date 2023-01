Video: Camila Homs insultó a Tini

domingo, 1 de enero de 2023 21:18

Supuestamente todo terminó bien tras la separación de Rodrigo de Paul y Camila Homs, sin embargo la ex esposa del futbolista comenzó a demostrar que no todo quedó tan bien como afirmaban. Por su parte, el jugador de la Selección Argentina evitó realizar comentarios que dejaran a Homs en una mala situación, pero la relación entre ellos comenzó a tornarse compleja tras la viralización de una serie de chats, donde la modelo asegura que no guardará silencio sobre todo lo que pasó entre ellos.

La artista, Tini pasó las fiestas en compañía de su novio en Europa, realizaron un festejo íntimo del que participaron algunos familiares y amigos. En sus respectivas cuentas de Instagram la cantante y el deportista compartieron algunos momentos del festejo.

Por su parte, Homs estuvo rodeada de amigos, familiares y mostró en sus historias a los hijos que tiene en común con el deportista. Luego, de la cena de Año Nuevo, la modelo decidió salir a bailar con sus amistades.

Sin embargo, todo se iba dando de manera tranquila, pero en las últimas horas se viralizó un video donde se puede ver a la exesposa de Rodrigo de Paul grabó un video en el que apoya a un grupo de jóvenes que cantaban insultando a Tini.

Video: