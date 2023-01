"Me la recomí mal": Daniela habló ante Thiago y los fans del reality vuelven a pedir la expulsión

domingo, 1 de enero de 2023 14:10

A casi una semana de que Juliana quedara fuera de Gran Hermana con una medida de castigo por haber revelado cosas del afuera de la casa, Daniela Celis quedó en el ojo de la tormenta tras la celebración de Año Nuevo. "Pestañera" mantuvo una conversación en medio de los festejos de este domingo 1 de enero en la madrugada y quedó registrado en Pluto TV.

Todo sucedió cuando ella y Thiago Medina tuvieron una discusión en el patio, cuando estaba a plena la celebración. Tras esto, ambos fueron a la habitación a hablar a solas y en ese momento ella habría revelado más de la cuenta. Fue cuando ella le trató de explicar por qué le cuesta tanto volver a empezar una relación con él después de haber salido de la casa y vuelto a ingresar.

Chicxs más que el beso, posta me preocupan otras cosas. Miren la actitud de la mina y la carita de Thiago. Es demasiado. #Nachiago pic.twitter.com/KjDi5uP1Vx — LaPichulaFresca (@LFresca) January 1, 2023

"Me la re comí mal, el re viaje me pegué", comenzó confesando la chica quien subrayó que cuando salió y vio lo que el programa le mostró, se dio cuenta que no estaba bien a su lado. "Entre otras cosas más que no las puedo contar pero vos sabes bien que pasó, qué vi y que escuché", señaló.

Luego subrayó que le cuesta mucho: volver y hacer como si estuviera todo bien: "¿qué hago?, ¿el cuento de que está todo bien, que no pasa nada, que no vi nada, que no te escuché decir nada?"

Tras esto, las redes volvieron a estallar este domingo en contra de Daniela quien después de esta discusión terminó nuevamente reconciliada con Thiago y durmiendo con él. Si bien la conversación fue cortada y la audiencia no pudo saber qué más pasó esa noche, las redes sociales estallaron pidiendo la expulsión de la chica por dar indicios a su novio de lo que se ve en el exterior.