El desgarrador llanto de Coti y la contención de la persona menos esperada

Desgarrador. Así fue el llanto de Constanza "Coti" Romero este domingo en la madrugada en la casa de Gran Hermano. La correntina no pudo contener las lágrimas en medio de los festejos y terminó desahogándose en el hombro de la persona menos pensada.

En la noche de este sábado, los participantes del reality de Telefe compartieron una hermosa cena para despedir el 2022 y recibir el 2023. A diferencia de la velada de Navidad, para esta ocasión los chicos recibieron vestuario especial para la ocasión por parte de la producción en la que el blanco fue el predominante.

Luego el patio externo se convirtió en el espacio para bailar y compartir un momento a pura fiesta. Allí, los chicos bailaron, cantaron y saltaron toda la noche. Sin embargo, hubo un momento que no pasó desapercibido para los seguidores del programa: cuando Coti se quebró emocionalmente.

Las imágenes, que fueron seguidas minuto a minuto por Pluto TV, mostraron el instante en el que la chica se largó a llorar desconsoladamente y a su lado estuvo Agustín Guardis para contenerla. El joven, considerado "el estratega", no dudó en abrazarla y hablarle al oído mientras la chica no paraba de llorar.

Lejos de esta escena estaba Alexis Quiroga quien al ver lo que estaba ocurriendo con su novia se fue hasta ellos y se puso a hablar con Agustín, aunque no se escuchó qué le dijo.

Todas las minas de la casa son unas forras del orto es un juego por si no se enteraron, reírse y hablar mal de Coty todos los días, es agotador. Ese abrazo dolió uD83DuDC94 Que lindo Agustín que la contiene más que el inservible del conejo. AGUANTE COTY #GH2022 #GH22 #GranHermano pic.twitter.com/u2isFCEmYv — Waaaan uD83DuDDA4uD83DuDC0D (@Wlucifeeeer) January 1, 2023

¿El motivo de su tristeza?

Coti está nominada esta semana y es una de las candidatas a abandonar la casa de Gran Hermano. En estos días, se mostró rara y con el humor cambiante todo el tiempo. Impulsada por esa inestabilidad emocional es que le pidió a Dios una señal con respecto a este domingo y la respuesta la sorprendió. En una charla que tuvo con Cone le contó: “estaba orando y le pedía como una señal o algo de eso a Dios. Entonces le dije si me podía mostrar, con toda la fe del mundo, si tengo gente afuera. Termino de decir eso, me quedo un rato más y escucho un grito. ‘¡Coti te vas!, ¡Coti traidora!, ¡Andate! ¡Juli, te amo!’. Es muy loco porque nunca había escuchado eso".

Luego agregó: "que me digan cosas feas, nunca. Esta vez lo escuché tan pero tan claro como si me estuvieran ahí gritando al lado de mi oído. La única razón por la que no me voy ahora es por mi papá, porque sé que necesita esa plata, pero veo muchas cosas que me demuestran que, aunque vos pienses que son pavadas, no sé si estoy en el camino correcto, no sé si me conviene seguir así”.

El otro llanto

A pocos metros de esta situación se estaba dando otra muy emotiva. Esta vez fue con Nacho Castañares, quien también no pudo aguantar las lágrimas al recordar en esta celebración de Año Nuevo a su mamá que murió hace pocos meses. En esta oportunidad, Thiago le puso el hombro y le dio unos consejos.

Ella también está acá y te está viendo. No te pongas mal. Ella está acá con vos y siempre va a estar con vos. Ella quiere que vos estés bien y siempre te va a estar acompañando en todo", le expresó el joven a su amigo.

uD83DuDCF9 || Para quienes no saben nacho perdió a su mamá hace muy poco, así que se están dando apoyo mutuamente. Les deseamos feliz año y esperamos que sigan bancando este dúo tan lindo que se hace tan bien, eso es lo más importante<3#GH22 #GH2022 #GranHermanopic.twitter.com/AWutjk8pB3 — Nachiago Updates (@nachiagoupdates) January 1, 2023

"Se fuerte. No está mal que llores, siempre la vas a extrañar. Yo hace 11 años que murió mi mamá y la sigo extrañando. Vos que vas a hacer la primera vez, te entiendo una banda. Tenes que estar bien porque a ella le hubiera gustado que estés bien", agregó.