"Eda y Serkan", "Infiel", "Amor de Madre" y "Mi hogar, mi destino": cuál de las 4 fue la más exitosa

domingo, 1 de enero de 2023 00:00

Comienza el 2023 y con este nuevo año el desembarco de 4 superproducciones turcas a la Argentina. Telefe y ElTrece serán los canales que competirán con ficciones grabadas en Turquía y que ya se emitieron en diferentes partes del mundo, además de su país de origen.

"Eda y Serkan: ¿será que es amor?", "Infiel", "Amor de Madre" y "Mi hogar, mi destino" son las 4 ficciones que desembarcarán en los canales de argentina. Las 2 primeras por el canal de las pelotas mientras que las otras por el de la estrella. Las 4 son producciones que se estrenaron en diferentes tiempos, desde el 2020 hasta incluso el mismo 2022 y las redes sociales fueron el lugar donde el público se fue "alimentando" con el fanatismo.

Cada serie tiene su cuenta en Instagram donde desde las producciones fueron compartiendo fotos y videos de los avances de las tramas a lo largo de sus emisiones en todo el mundo desde su estreno en Turquía. Allí cada una cosecha miles de seguidores y mensajes de los fans que perfilan las emociones que generan los personajes, las acciones y los desenlaces.

Pero ¿cuál es la ficción que cosechó más seguidores desde su estreno?, ¿cuál es la más popular y más exitosa?

"Eda y Serkan: ¿será que es amor?" se estrenó en el 2020, durante la pandemia, al igual que "Mi hogar, mi destino". Sin embargo la primera alcanzó tal éxito en el mundo que hoy se sigue hablando de su repercusión y el afecto que generan sus actores. La novela que ya promociona Telefe es de las 4 la que más se hizo "famosa" en los distintos idiomas que se emitió e incluso sus actores no han podido superar el éxito y amor en el público que le generó el personaje que interpretaron.

"Eda y Serkan: ¿será que es amor?" es la ficción que está a la cabeza de popularidad, según la prensa turca, y en su cuenta de Instagram oficial supera el 1.7 millones de seguidores. Esta ficción tiene como título original "Sen Çal Kapimi" pero que en la lengua inglesa se hizo famosa como "Love is in the air". Además con cada uno de los títulos que adquirió en las versiones con otros idiomas también sumó páginas oficiales y otras de fans.

Esta ficción turca se estrenó durante la pandemia internacional, en julio del 2020 y se extendió como serie hasta septiembre del 2021. Cuenta con 52 capítulos originales de 120 minutos aproximadamente pero que en varios países fueron fraccionados en 161 episodios de 40 minutos. Está protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, 2 actores que darán vida a una historia de amor que nacerá de las mentiras, el lujo y los sueños.

La cantidad de seguidores en Instagram de las otras 3 novelas