Züleyha, Tierra Amarga: avance del capítulo de este viernes

viernes, 9 de septiembre de 2022 00:00

Revuelos, dudas y pocas certezas se cruzarán en "Züleyha", la ficción turca de las tardes de Telefe. La novela, cuyo nombre original es "Bir Zamanlar Cukurova", transita momentos muy intensos con una verdad cada vez latente de salir a la luz.

En el capítulo de este jueves, Bëtul se dio cuenta que para derrotar a Züleyha debe ponerse del lado de Colak y por eso fue a su casa, le pidió disculpas y se puso a su disposición. "Debi ser más amable, sobre todo con el señor que puede controlar todo Cukurova", expresó ella al sentarse a la mesa con él.

"Entonces sabes que puedo ser tan peligroso como importante. Te lo dije, eres tan hermosa como inteligente... olvidemos lo que pasó antes y comencemos de nuevo", agregó el hombre quien confesó: "estoy loco por tí".

En el capítulo de este viernes, Fikret se enfrentará a Abdülkadir delante de todo el pueblo, especialmente del gobernador. "Desde cuando los asesinos tienen derecho a felicitarlo. Qué no entiendes Abdülkadir. Eres un asesino, estafador, la desgracia del pueblo. Asesinaste a mi tío... Escuchen esto todo el pueblo, este hombre mató a mi tío Ali Rahmet Fekeli", gritó delante de todos.

Al escuchar esta denuncia pública, Abdülkadir lo invitó a llevar esa denuncia a la policía y hacerla efectiva. "Ya que estás tan seguro, por qué no vas con el fiscal", señaló este hombre a lo que Fikret aclaró: "aunque no hayas dejado evidencia, tarde o temprano te castigarán".

Por otro lado, Züleyha hablará con Fikret y reconocerá que Mehmet le causa mucha desconfianza y siente que algo le oculta. "Creo que tienes razón Fikret. Creo que Mehmet está ocultando algo. No tengo nada en concreto pero su auto explotó en pedazos y ni siquiera se preocupa y está tranquilo", confesará ella.

Al escucharla, Fikret le recordará que él siempre dudó. "Es lo que llevo meses explicando. No es un empresario. Por qué alguien pondría una bomba en su auto", preguntará Fikret a lo que Züleyha le subrayará: "no puedo responder esa pregunta. Confié mucho en él por meses. No tengo el valor de pedir ayuda".

Luego Fikret ingresará a la casa de Vahap para buscar esa evidencia o algo que culpe a Abdülkadir de aquel crimen. Para ello irá con Cethin y tras una intensa búsqueda encontrará una caja de metal cerrada con candado. Al romperla verá que en su interior guarda un zapato de Züleyha y un mechón de pelo de ella.

"Voy a matar a ese maldito enfermo. Ese desgraciado enfermo entró a la mansión. Le rompería la cabeza pero primero debo salvar a Zúleyha", expresará Fikret envuelto en rabia al ver lo que moviliza a Vahap.

Luego cuando tenga a Vahap frente a él, junto a Cehitn lo apretarán para que hable. "Escucha Vahap. Si de verdad quieres tu caja, harás un trato conmigo. Vas a decirno todo lo que sepas de Hakan y solo así te la regresaré", lanzará Fikret quien apuntará que lo escuchó decir que Mehmet es en realidad Hakan.

"Yo inventé todo eso porque el maldito me golpeó. Porque estoy loco, inventé toda esa historia", se excusará Vahap a lo que Fikret sin creerle le apuntará: "Estas loco, eres un idiota, un enfermo y también un pervertido. Eres eso y más pero no estabas mintiendo. Nadie te creyó pero yo te vi y pude ver que decías la verdad".