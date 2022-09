Tamara Báez le escribió a la bailarina del video con L-Gante: "Querete un poco, gordita"

viernes, 9 de septiembre de 2022 00:00

La polémica sobre el video en el que presuntamente aparecen L-Gante y una bailarina saliendo de un hotel alojamiento, sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Es que la pareja del músico y madre de su hija, Jamaica, se enfrentó a la joven y le envió un fuerte mensaje.

"Anoche a la madrugada me mandó un mensaje por Instagram diciéndome que me iba a hundir, que deje de subir videos", contó Micaela en diálogo con Nosotros a la mañana, y sorprendió con sus declaraciones.

"Yo salí a hablar en TikTok para decir 'por favor, no me molesten'. Yo no soy la del video. En el TikTok dije que de los cuernos nadie se salva y di a entender que Tamara no es mi amiga", agregó la joven.

Tras escucharla, Tamara demostró su enojo y no se guardó nada al dirigirse a Micaela. "Unas ganas de que la sigan a esta ja, ja, ja... Demasiado ridícula, Mica, querete un poco gordita cara de busca fama", escribió en sus historias de Instagram.

Lejos de pasar desapercibida, la imagen tomó relevancia después de que trascendiera un video en donde aparecería el artista saliendo de un hotel alojamiento, junto a una bailarina. La joven escribió en redes sociales: "Me están escrachando en TikTok saliendo del telo con L-Gante, matenme".

En este escenario, Tamara posteó la foto con el letrado, y escribió: "Ultimado detalles con mi abogado Juan Pablo Merlo”. Más allá de eso, no amplió en detalles respecto de por qué mantuvo esa reunión y las especulaciones señalaron que sería una consecuencia del video difundido.