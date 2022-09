Sofía Zámolo tomó una decisión sobre su futuro

viernes, 9 de septiembre de 2022 00:00

Tras vivir fuertes momentos en Argentina, como el nacimiento de su hija California, y la muerte de su madre luego de una larga lucha contra el cáncer, la modelo Sofía Zámolo tomó una decisión.

Según informaron en Socios del Espectáculo, la rubia, junto a su esposo José Félix Uriburu, decidieron irse del país.

"Está instalada con su familia en Miami desde hace bastante. Vimos fotos en donde incluso Sofía participó del evento del lanzamiento de la línea de maquillajes de Wanda Nara”, comenzó diciendo Luli Fernández en el programa.

“A partir de algunas reuniones laborales que tuvo, se empezaron a abrir ciertas oportunidades laborales”, agregó la panelista sobre los proyectos laborales en los que ya se encamina la modelo.

Y cerró: “Tuvo una muy concreta para estar en televisión y la verdad es que es una propuesta que la está teniendo muy entusiasmada y le es viable, tanto a ella como a su marido, para instalarse allá".

Anteriormente, en diálogo con revista Gente, Zámolo abrió su corazón y reveló: "Me gustaría tener más hijos, pero es algo que decide Dios. Yo tardé dos años en quedar embarazada y en su momento, obviamente, lo sufrí mucho y pasé muchos días en los cuales me entristecía porque no llegaba”.

Y señaló: "También uno tiene que entender que hay que soltar esas cosas, que si tienen que ser van a ser. No podés querer controlar todo, a veces tenés que entender que hay una fuerza superior”.