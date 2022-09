¿Crisis en "Quién es la máscara"?: Nati Oreiro habló de Wanda Nara

jueves, 8 de septiembre de 2022 00:00

Todavía no comienza "Quién es la máscara?", el nuevo big show de Telefe que se estrenará el próximo lunes 12 de septiembre, y en las últimas horas ya trascendieron rumores de crisis entre quien será su conductora, Natalia Oreiro, y una de las famosas que integrará el equipo, Wanda Nara.

Según se conoció, Nati y Wanda no estarían llevándose bien en las primeras grabaciones del programa y eso habría generado una crisis. Consultada por revista Gente, la uruguaya habló del presunto conflicto.

“Me dio pena porque no se lo merece ella. Es buena compañera, super trabajadora, una madre mujer orquesta. Nada es cierto de lo que se dijo. Hay que entender que siempre se habla mucho de ella. Me da pena de enserio porque no se lo merece, la verdad”, sostuvo Nati.

“Ella me dijo: ‘Naty, no te preocupes’. Pero me daba pena porque no es cierto, pero bueno… ya va a pasar”, agregó en la previa del estreno de este lunes a las 22:30 por el canal de las pelotas.

“Nosotros grabamos ayer y sabemos todo. Son cosas que no dependen de uno. Mañana hablarán de otra cosa”, sentenció Oreiro.

Lo que se sabe del programa:

"¿Quién es Máscara?" será la nueva propuesta y será conducida por Natalia Oreiro, quien sumará su carisma y espontaneidad en este nuevo ciclo. La actriz y cantante estará acompañada por los investigadores Wanda Nara, Lizy Tagliani, Karina "La Princesita" y Roberto Moldavsky.

Es un big show en el que grandes celebridades de diferentes disciplinas compiten desplegando su destreza musical, y al mismo tiempo, ocultando su identidad con máscaras y trajes de pies a cabeza. Está basado en la serie surcoreana King of Mask Singer.

En Argentina serán un total de 24 famosos los que participarán de este desafío poniendo su voz y actitud pero preservando su identidad y procurando no ser descubiertos para poder continuar en el certamen.