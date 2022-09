Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 7 de septiembre de 2022 00:00

Züleyha, la ficción turca de las tardes de Telefe, transita situaciones extremas que van desde secuestro y extorsión hasta el fuerte amor.

En el capítulo de este martes, Hakan secuestró a Bëtul y le advirtió que no le gustó que enviara el sobre con la foto de él con Demir en la juventud, delantando cuál era su verdadero nombre. Ella había descubierto que no era realmente Mehmet y quería extorsionarlo para conseguir algún rédito. Sin embargo a él no le gustó esa actitud y se lo hizo saber a la fuerza.

Luego la llevó con los hombres de Güngör Karakteri para que la aprieten e intimide por haber revelado que él no es en realidad Mehmet como todos creen. Sin embargo, nunca imaginaron que ella fuera a desmayarse por el susto y miedo que le generó tal situación.

En el capítulo de este miércoles, Fikret se reunirá con Züleyha y le confesará que no quiere seguir estando cerca de ella porque ella no cree en él. "Solo quieres protegerme pero sabemos que Vahap está loco. Ni los vendedores le creyeron pero tú si... eres preciado para mi y no te lo tengo que decir", señalará Züleyha.

Sin embargo él le aclarará: "la gente no valora lo que dicen tus amigos y las palabras no te sirven de nada. No puedo ver a las personas que quiero equivocándose y no hacer nada... Yo no quiero ver eso. No puedo coexistir con Mehmet".

Luego revelará que por todo esto, dará un paso al costado y la dejará seguir con su vida sin involucrarse. Pero además le pedirá que ella haga lo mismo: "te pido que me saques de tu vida. No puedo verte en dirección equivocada, no puedo ver cómo te destruyes".

Por otro lado, Bëtul finalmente reaccionará tras haberse desmayado en manos de los hombres de Hakan. "¡Quienes son!, ¿qué quieren de mi?, ¿van a matarme?, ¿por qué me trajeron acá?, ¿qué van a hacerme?", preguntará ella totalmente desconcertada.

Pero los hombres que la tienen secuestrada, le harán sentir más miedo: "tu sola pudiste encontrar a Hakan cuando el mundo lo buscaba... ¡bravo lo hiciste!. No solo lo encontraste sino que encuentras suerte o problemas. ¿Qué premio querés que te demos por este gran logro?. Tenemos un a escopeta, la 45 o un cuchillo. Elige el arma con la que quieres que te matemos".

Lejos de todo esto, Colak irá a hablar con Züleyha para proponerle un negocio turbio. "Se que nos beneficiará a los 2", le dirá el hombre pero ella se resistirá a aceptar: "usted echó a mi gente, dejó a todos sin hogar".

Pero en ese momento ingresará Mehmet y frenará todo diálogo entre ambos. "Hago negocios con la señorita, no te incumbe", le dirá Colak y agregará: "quiero ser su socio". Pero ante esto, lo frenará de todo accionar: "si te vuelvo a ver en esta casa te dispararé en la pierna".

Luego Colak recibirá un fuerte golpe de Mehmet y al salir de la casa aquel amenazará a éste con su vida.