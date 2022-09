Pampita y la China Suárez se expresaron tras la muerte del padre de Benjamín Vicuña

miércoles, 7 de septiembre de 2022 00:00

Este martes se conoció que finalmente y tras luchar contra un delicado estado de salud, el padre del actor chileno Benjamín Vicuña, Juan Pablo Vicuña, falleció y partida generó un gran dolor en sus seres queridos.

El actor fue el primero en expresar su tristeza en redes sociales, donde se imaginó que su padre ahora estaría junto a Blanca, la hija que perdieron junto a Pampita. Sin embargo no fue el único ya que la misma Pampita y Eugenia "La China" Suárez, con quien tiene a sus hijos, también manifestaron su dolor.

La primera en hacerlo fue Carolina (Pampita), quien no pasó por alto el posteo de despedida de su ex esposo y comentó el mensaje con dos emoji, uno llorando y otro de un corazón.

Juan Pablo Vicuña - Foto: @benjaminvicuna.ok

La segunda fue Eugenia, quien reveló sus recuerdos en palabras y contó cómo fue la primera vez que se conocieron con la familia de Benjamín, antes del nacimiento de Magnolia y Amancio.

"Recuerdo el día que te conocí, “eri más linda que el sol” y me conquistaste. Recuerdo que recibiste a mi hija Rufina como si la conocieras de toda la vida. Recuerdo el cajón de golosinas escondido al que todos corrían cada vez que llegaban a tu casa", comenzó escribiendo la actriz y cantante junto a videos con su ex suegro.

Y agregó: "Recuerdo ese atardecer con gin tonic y tus anécdotas en la playa. Recuerdo todo de vos, y me ocuparé de que mis hijos, tus nietos, sepan quien fue el “Tata loco”. Para siempre".

El mensaje de Benjamín

Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo.

El último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que viene de familia. Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar Padre, don Juan Pablo.

Elvis has left the building.