La increíble historia de Ivan Papetti, el favorito de La Voz Argentina

miércoles, 7 de septiembre de 2022 17:00

Meses atrás se presentó a las audiciones a ciegas de La Voz Argentina, acompañado de sus padres y desde el primer momento cautivó.

Fanático de Frank Sinatra y Michael Bublé, quien lo sorprendió en una de sus presentaciones, el joven de 18 años, Ivan Papetti, o sólo "Papetti", como todos los llaman, se convirtió en el favorito de la gente y ya se encamina a ser finalista de la competencia.

"Mi nombre es Iván Papetti, tengo 18 años y soy de San Antonio de Padua", con esas palabras y su característica timidez, que posteriormente fue perdieron en el certamen, el joven se presentó y su historia atrapó. "Iván comenzó a los 15 o 16 años con Freddie Mercuri", con esa oración, su madre relató los inicios no muy lejanos de su hijo.

"Un día me puse un karaoke de Sinatra y me salió cantarlo porque me sabía más o menos el ritmo, y salió una voz que no había escuchado en mi y me decidí a querer aprender canto", dijo el mismo Iván. "Siempre lo acompañamos porque veíamos que le ponía pasión a lo que estaba haciendo", añadió su madre, Valeria.

Desde entonces, su paso por el big show no pasó desapercibido. Primero fue del team Lali, cuando la artista bloqueó a su colega Soledad para quedarse con él. Instancias más adelantes de su primera performance, Sole finalmente lo sumó a su equipo y aunque esto sonara poco, tras ser eliminado del team de la folclorista, los hermanos Mau y Ricky decidieron sumarlo y quedarse con él.

Desde entonces, Ivan los representa y ha sido uno de los primeros en convertirse en semifinalista de La Voz edición 2022. "Fue su elección y uno lo apoyaba, lo tenía que apoyar", señaló Cristian, su papá. En aquella primera instancia, donde todavía no sabía si iba a ser elegido por alguno de los coach, su madre reveló que deseaba que La Voz le diera la oportunidad y que él lo atraviese como mejor lo sienta.

"Es una gran emoción, el debut, el escenario, la gente... la verdad es que estoy muy ansioso y espero poder hacerlo bien", sostuvo Papetti. Desde entonces, Ivan no dejó de crecer y después de ser elegido por diferentes artistas, ahora su fortuna está en manos de la gente, aunque ya demostró que el corazón de los televidentes es suyo.