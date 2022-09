Hercai: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 7 de septiembre de 2022 00:00

El final de Hercai se aproxima y con este el final de los dramas que mantuvieron a los fans atentos a lo largo de toda la ficción. La novela turca de las siestas de Telefe comenzará este miércoles su capítulo original 69 que es el último de toda la historia y que se extenderá por los próximos días.

En el capítulo de este martes, Umüt, el hijo de Miran y Reyyan, fue sometido a la circuncisión por tradición y cultura. El hecho al principio generó la resistencia de la madre pero finalmente se logró hacer y generó la alegría de la familia que organizó una gran fiesta. La mansión Sadoglu fue decorada con globos y guirnaldas para generar un clima festivo.

Mientras todo esto ocurría, Yaren mostró su locura una vez más pero esta vez impulsada por el odio eterno a Reyyan. La hija de Cihan no toleró saber que su prima obtuvo la mansión Aslanbey y es la nueva dueña del lugar. "¿La mansión Aslanbey?, ¿mi mansión?, ¿ella le dio mi mansión Aslanbey a Reyyan?... Esa mansión es mía, es solo mía. La mansión Aslanbey es mía y yo soy la señora de esa casa, no es Reyyan. Ella no es señora de nada", subrayó.

En el capítulo de este miércoles, Azize decidirá dar un paso al costado en la vida de las familias Sadoglu y Aslanbey, tras sentir que ya no tiene motivación alguna para seguir con ellos. Antes de decidir irse, dejó sus acciones en manos de Miran y la mansión Aslanbey la puso a nombre de Reyyan. Luego entregó una carta a Nasuh.

"Yo era un ángel y las llamas del fuego me destruyeron. Esas cicatrices nunca me dejaron. Por eso hice tantas cosas malas. No puede ser inocente. Me convertí en Azize, la reina del mal y la pobre Aishe desapareció", señalará mientras decide caminar rumbo a un destino incierto.

"Traté de derrotar a mi mayor enemigo pero no pude. El odio de mi corazón me confundía y nublaba mi razón. Pero la hermosa luz de los seres que amo iluminaron mi alma y me salvaron", subrayará.

Lejos de todo esto, Yaren irá a la mansión Sadoglu con un arma dispuesta a matar a Reyyan. Motivada por el odio de saber que su prima adquirió la mansión Aslanbey, se enfrentará a todos sin importar las consecuencias pero se encontrará con la resistencia principalmente de su padre.

"¿En serio valía la pena sacrificar tu vida por la de Reyyan?", preguntará Yaren a su padre al ver que se interpone entre ambas mujeres. "Valía la pena, lo valía porque es buena. Sin importar lo que hiciéramos, ella siempre fue buena. Nosotros fuimos los malos", explicó él.

Pero en medio de la discusión y el enfrentamiento, llegará la policía y buscará detenerla por considerarla responsable de la muerte de Harün.