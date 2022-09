Después de su mejor presentación, Emi Soler se despidió de La Voz Argentina

miércoles, 7 de septiembre de 2022 00:05

En una noche de emociones a flor de piel, la sanjuanina Emilia Soler abrió para el team Lali en los cuartos de final de La Voz Argentina, y deslumbró. Con su "mejor presentación", la joven interpretó "Par mil" de Divididos y recibió halagos de los coach.

"Me estoy divirtiendo un montón, siendo que es una de las instancias en las que mejor la estoy pasando", comenzó diciendo Emi luego de que se emita el ensayo con su coach. "Emilia es la 'crack' de las versiones. Es, quizás, de las cantantes de mi team y me atrevo a decir en general, que más transforma las canciones y yo nunca sé qué va a hacer", señaló Lali tras escucharla a solas.

Luego, llegó el momento de subir al escenario y una vez más, dejó a todos boquiabiertos. Con un elegante traje blanco y su característico cabello colorado, la sanjuanina dio una performance digna de esta instancia de la competencia y enloqueció al jurado.

"¡Qué maravillosa que sos, Emilia!", le dijo Marley al subir a saludarla y abrió una seguidilla de buenos comentarios para la cantante. "¡Eso fue un disco!", gritó Ricky Montaner y provocó la risa nerviosa de Soler.

"A todos nos gusta cantar, ninguno es profesional en lo que hace, obviamente cantamos porque nos gusta pero la verdad es que es toda una familia enorme de gente que le encanta la música", comenzó diciendo la sanjuanina sobre sus hermanos que también son cantantes. Y bromeó: "No sabés, el asado con los Soler es insoportable".

"Más afinada que nadie, una vaina, una locura... Me pareció hermosísimo, no conocía la canción y me encantó. Estuve hipnotizado o idiotizado escuchándote. Me parece que fue impecable", le dijo Ricky. "Impresionante, la colocación de tu voz es de admirarte, te lo digo muy en serio, eres increíble. Hoy fue tu mejor presentación hasta ahora", añadió Mau.

En tanto que su coach, Lali, le dijo: "Sos hermosa, sos increíble y recién decías 'No nos dedicamos profesionalmente'... A partir de este programa no hay opción para vos. Sos una de las mejores cantantes que he escuchado en mucho tiempo. Te felicito".

Con total emoción, al final del programa Marley dio a conocer a los artistas que fueron elegidos por el público a través del voto online y confirmó que Emilia lamentablemente quedó eliminada. Mirá su presentación: